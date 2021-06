Komunalna odpadna embalaža se znova kopiči, le aprila neprevzetih 9974 ton

Marca je v skladiščih komunalnih družb ostalo 8005 ton, aprila pa 9974 ton neprevzete mešane komunalne odpadne embalaže, so v dopisu, ki ga v današnji izdaji povzema tudi časnik Delo, Vizjaku prejšnji teden zapisali v zbornici komunalnega gospodarstva, ki deluje pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Analiza zbornice kaže, da sta praktično vso odpadno embalažo glede na svoja deleža v prvih štirih mesecih prevzeli podjetji Slopak in Embakom, Surovina in Recikel imata nekaj več kot 70-odstotno realizacijo, Interseroh in Dinos pa sta prevzela le okoli 50 odstotkov s sklepom naložene obveze.

V zbornici so opozorili tudi na sporočilo Surovine, ki je komunalna podjetja obvestila, da bo do nadaljnjega prenehala prevzemati komunalno odpadno embalažo. Kot so navedli, so 21. maja prejeli odločbo okoljskega ministrstva, ki je odpravilo spremembo njihovega okoljevarstvenega dovoljenja, na podlagi katere so bili primorani prevzemati delež glede na celotno količino odpadne embalaže na trgu.

"Navedeno pomeni, da smo po trenutno veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju ponovno zavezani k pobiranju odpadne embalaže v količini, za katero so naši zavezanci s pogodbo na nas prenesli obveznost ravnanja, in ne do prevzema celotne odpadne embalaže na trgu Republike Slovenije," navaja eden od dopisov Surovine, pod katerim je podpisan direktor Jure Fišer in ki ga je svojemu pismu priložila zbornica komunalnih podjetij. Ker so količine odpadne embalaže, ki jim jih nalaga veljavno dovoljenje, pri naslovniku že prevzeli, so prevzeme do nadaljnjega ustavili.

V zbornici se bojijo, da bodo s podobno argumentacijo kmalu prevzemanje komunalne embalaže ustavila tudi druga podjetja ter da se bodo smeti znova kopičile. To bo "v izogib sanitarnemu, zdravstvenemu in okoljskemu tveganju imelo za posledico potrebo po ponovni državni intervenciji", so opozorili in navedli, da bo, če država ne poskrbi za delovanje sistema, nova državna intervencija potrebna že sredi poletja.