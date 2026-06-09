Emil Tedeschi: Brez močnih klubov ne bo močnih reprezentanc

V pogovoru z Markom Mlakarjem je poudaril, da športnih uspehov ni mogoče graditi zgolj na talentu posameznikov. Za vsakim vrhunskim športnikom stojijo leta dela, stabilna okolja, predani trenerji in predvsem močni klubi. "Če želimo vrhunske reprezentance, moramo najprej poskrbeti za vrhunske klube," je bilo eno ključnih sporočil njegovega nastopa.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Emil Tedeschi, predsednik Cedevite Olimpije in predsednik uprave Atlantic Grupe POP TV

Emil Tedeschi, predsednik Cedevite Olimpije in predsednik uprave Atlantic Grupe POP TV

Emil Tedeschi, predsednik Cedevite Olimpije in predsednik uprave Atlantic Grupe POP TV

Emil Tedeschi, predsednik Cedevite Olimpije in predsednik uprave Atlantic Grupe POP TV







Po njegovem mnenju Slovenija na področju športa dosega izjemne rezultate glede na svojo velikost. Ima kakovostno športno infrastrukturo, uspešne individualne športnike in močno športno tradicijo. Kljub temu pa ostaja odprto vprašanje dolgoročnega financiranja vrhunskih klubov v kolektivnih športih. Tedeschi meni, da brez sistemske podpore klubom ni mogoče dolgoročno ohranjati konkurenčnosti na najvišji ravni. Prav klubi so namreč prostor, kjer športniki odraščajo, se razvijajo in pridobivajo izkušnje, ki jih kasneje prinesejo v reprezentančno okolje.

Klub se ne gradi od sezone do sezone

Kot primer dolgoročnega razmišljanja je izpostavil zgodbo Cedevite Olimpije, ki je nastala leta 2019 z združitvijo zagrebške Cedevite in ljubljanske Petrol Olimpije. Projekt je bil ob nastanku deležen številnih pomislekov. Mnogi so dvomili, da je mogoče uspešno povezati dva kluba iz različnih držav, z različnima tradicijama in navijaškima bazama. Danes Tedeschi na projekt gleda kot na enega redkih resnično čezmejnih športnih projektov v evropskem prostoru.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi POP TV

Konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi POP TV

Konferenca Več kot igra: strateška vloga športa v sodobni družbi POP TV

Ivo Daneu na konferenci Več kot igra POP TV







Ob tem poudarja, da se uspeh ne meri zgolj v rezultatih. Njegova ambicija ni zgolj polna dvorana ob največjih tekmah, temveč klub, ki ima podporo skupnosti ne glede na trenutno formo ali rezultat. Klub, ki ima identiteto, kontinuiteto in dolgoročno zaupanje navijačev.

V športu ne sme biti bližnjic

Eden najbolj odmevnih delov pogovora je bil namenjen finančni odgovornosti. Tedeschi je poudaril, da Cedevita Olimpija danes posluje brez dolgov. Ob združitvi klubov so se odločili poravnati vse obveznosti do zaposlenih, trenerjev, igralcev, dobaviteljev in države, čeprav bi bilo marsikaj mogoče preprosto pustiti v preteklosti. Po njegovem je prav finančna disciplina temelj vsake uspešne športne zgodbe: "V športu ne sme biti trikov. Klub ne more prevzemati obveznosti, če zanje nima finančne podlage." Šport po njegovem sicer temelji na čustvih, vendar te ne smejo postati izgovor za neodgovorno poslovanje. Dolgoročni razvoj je mogoč le tam, kjer obstajajo jasna pravila, transparentnost in stabilnost.

Šport je več kot investicija

Čeprav Atlantic Grupa skozi šport krepi prepoznavnost svojih blagovnih znamk, Tedeschi poudarja, da športa nikoli ni razumel zgolj kot marketinško naložbo. Šport po njegovem povezuje ljudi, krepi dialog in ustvarja skupnosti. Zato ga ni mogoče meriti samo skozi finančne kazalnike: "Ne more biti vse samo vprašanje EBITDA. Pomembno je tudi, kakšno sled pustimo za sabo." Prav zato meni, da imajo uspešna podjetja in njihovi voditelji odgovornost, da del ustvarjene vrednosti vračajo okolju, v katerem delujejo. Ne le skozi šport, temveč tudi skozi kulturo, izobraževanje in druge družbeno pomembne projekte.

Evropska košarka pred novim izzivom

Tedeschi se je dotaknil tudi enega največjih izzivov evropske košarke: vse pogostejšega odhajanja mladih igralcev na ameriške univerze. Nova pravila omogočajo, da lahko študenti športniki v ZDA prejemajo visoka plačila, zaradi česar številni najbolj nadarjeni evropski igralci zapuščajo domače klube že zelo zgodaj. Po njegovem evropska košarka za zdaj še nima pravega odgovora na ta pojav. Vprašanje ni pomembno le za klube, temveč tudi za reprezentance. Če mladi igralci zapustijo evropski razvojni sistem, se bo morala evropska košarka na novo vprašati, kako bo v prihodnje razvijala vrhunske igralce in ohranjala svojo konkurenčnost.

Temelji uspeha so pogosto nevidni