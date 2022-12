Emilija Stojmenova Duh: Izrazi na družbenih omrežjih so veliko hujši

Emilija Stojmenova Duh meni, da so besede in izrazi, ki jih najdemo v videih, tudi nekaj, s čimer se soočamo v vsakdanjem življenju, ker je sovražnega govora čedalje več.

Na Službi vlade za digitalno preobrazbo se trudijo opozoriti na to, kaj se dogaja, izrazi, ki se uporabljajo na družbenih omrežjih, pa so še veliko hujši. Opazili pa so, da marsikdo ne razume, kaj točno je sovražni govor, je opozorila Stojmenova Duh. Z bojem proti sovražnemu govoru so začeli meseca oktobra, ko so skupaj z osnovnošolci in srednješolci izvedli številne delavnice, potem pa so nadaljevali z videi, imeli so natečaj, kjer so sodelovali mladi, sledijo pa še koordinirani ukrepi s strani celotne vlade, je še napovedala.