Emonika s podpisom memoranduma korak bližje uresničitvi

Ključni deležniki so danes v Vili Podrožnik podpisali memorandum o sodelovanju pri izgradnji 387 milijonov evrov vrednega ljubljanskega potniškega centra. Ljubljana in Slovenija si po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zaslužita moderno avtobusno in železniško postajo, ki jima bo v ponos. "Naj živi Emonika," je poudaril.

S podpisom memoranduma po pojasnilih Vrtovca deležniki urejajo sodelovanje pri bistvenih vprašanjih. "Cilj je izvesti projekt v čim krajšem možnem času, stroškovno učinkovito in pregledno. Ljubljana na ta pomemben projekt čaka že kar 18 let. Ob prevzemu ministrstva je ta projekt čakal v predalu, vlagatelj je bil tik pred tem, da zapusti Slovenijo, tudi zaradi naše počasnosti v preteklosti. Zelo sem zadovoljen, da smo uspeli prepričati tako resnega in zanesljivega vlagatelja, kot je OTP banka, da je projekt izgradnje Potniškega centra Ljubljana vreden podpore", je ob podpisu dejal minister Vrtovec. Projekt, ki je ocenjen na 387 milijonov evrov, obsega tri dele: - Izgradnjo nove železniške postaje in pripadajoče tirne infrastrukture ter peronov - Izgradnjo nove avtobusne postaje s parkirno hišo nad avtobusno postajo - komercialni del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo in hotel Za prvi del bo odgovorna direkcija za infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje bodo investitor Slovenske železnice, v komercialni del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, pa bo vlagala družba Mendota Invest, katere ustanoviteljica je madžarska banka OTP.

Janković: 'To je izjemno pomemben projekt za Slovenijo in Ljubljano.' Mestna občina Ljubljana bo skladno z načrtom razvijala javni del infrastrukture, ki se nanaša na sprejet prostorski načrt. Svoj del bo financirala na podlagi plačila komunalnega prispevka investitorjev. "To je izjemno pomemben projekt za Slovenijo in Ljubljano," se je strinjal ljubljanski župan Zoran Janković in se zahvalil vladi, ki je v državni prostorski načrt uvrstila tudi možnost poglobitve železnice skozi Ljubljano. "Upam, da bom doživel poglobitev železnice v Ljubljani, ne kot župan, ampak kot živ," je dejal. Država bo sicer k projektu prispevala 109 milijonov evrov, del javne železniške infrastrukture pa bo sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. Zasebni investitor bo prispeval 250 milijonov evrov za zasebni del, Slovenske železnice pa bodo prispevale 28 milijonov evrov. Kot je dejal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, bodo denar delno pridobili iz lastnih sredstev, delno pa iz naslova kredita. "Razmišljamo tudi o javno-zasebnem partnerstvu z Mendoto glede gradnje parkirnih hiš in avtobusne postaje. Glede tega se bomo predvidoma odločili v začetku prihodnjega leta," je dodal. OTP banka želi sodelovati pri razvoju slovenskega gospodarstva Predsednik uprave OTP banke Sandor Csanyi je ob podpisu memoranduma poudaril, da želi banka sodelovati pri razvoju slovenskega gospodarstva. "Želimo vlagati v njegovo prihodnost in verjamem, da bo sodelovanje uspešno,"je dejal. Znamka Emonika, ki projekt spremlja še iz časa javno-zasebnega partnerstva s Trigranitom, po Csanyijevih besedah ni najboljša, a je vseeno znamka, ki jo bodo novi investitorji nadaljevali. Upa, da bodo negativno konotacijo obrnili in bo projekt uspešen. "Narediti želimo nekaj izjemnega, na kar bomo ponosni," je poudaril in napovedal prostorne in moderne površine za nakupovanje, zabavo in sklepanje poslov. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ob podpisu memoranduma spomnil, da je vlada sprejela zakon o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij. Nad projektom bo bdela posebna koordinacijska skupina, sestavljena iz predstavnikov ključnih nosilcev urejanja prostora, je napovedal in dodal, da se bodo zadeve reševale sproti, brez brezplodnega dopisovanja s hudimi časovnimi odlogi. Poudaril je, da je tako za državo kot tudi ministrstvo ta projekt velik izziv.

Po Vrtovčevih besedah je vlada s ponovno oživitvijo tega projekta dokazala, da misli resno, ko poudarja resnost tujih investicij. "Tuje investicije namreč zagotavljajo odpiranje nujno potrebnih novih delovnih mest, prinašajo sveža sredstva in tako omogočajo nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti in celotne države. Ljubljana si zasluži moderno avtobusno in železniško postajo, ki Ljubljani in Sloveniji ne bo več v sramoto, temveč v ponos", je poudaril. "S potniškim centom Ljubljana bomo bistveno prispevali k vzpostavitvi kakovostnejšega javnega potniškega prometa. Predstavljal bo glavno državno in lokalno prometno vozlišče ter bo omogočal nemoteno in učinkovito prestopanje potnikov med avtobusnim, železniškim in mestnim prometom. Naj živi Emonika," je sklenil.