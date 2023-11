Tožilka, ki je za volan sedla pijana, prejela pisni opomin

Kot so poročali mediji, se je tožilka do zdaj v več postopkih znašla zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Prvič so jo vinjeno za volanom zalotili leta 2019 v Murski Soboti, ko naj bi ji alkotest pokazal več kot dva promila alkohola, oziroma štirikrat več od dovoljenega. Leta 2021 naj bi tožilka pod vplivom alkohola povzročila prometno nesrečo in pri tem tudi zapustila kraj nesreče. Znova so jo ustavili decembra 2022, ko naj bi se vračala z obravnave v Gornji Radgoni. Rezultat alkotesta naj bi bil nad dovoljeno mejo.