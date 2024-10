Gasilcem ukradel vozila: končala so v jarku, drevesu in prevrnjena

Pravi, da so se nemudoma zbrali pred gasilskim domom, da bi ugotovili, kaj se je ponoči zgodilo. Zunaj je bila še tema, vendar je praznina v garaži jasno zevala. Poklicali so policijo, incident pa objavili tudi na družbenih omrežjih, na katerih so lokalne prebivalce zaprosili za pomoč. In jo z njihove strani res dobili.

"Gasilski kolega je že ob 5.15 poklical mene in poveljnika našega društva. Ko se je vozil v službo, je opazil, da so izginila tri naša vozila, " zgodbo iz naselja v Slovenski Istri, ki upravno sodi pod koprsko mestno občino, začenja Mirjan Grdina .

Vaščani, ki so prav tako odhajali v službo, so jih obvestili, da so našli njihov kombi. "Bil je približno poldrugi kilometer oddaljen od gasilskega doma in zaleten v drevo," zmajuje z glavo Grdina. Nato se jim je oglasil še en sovaščan. Ko je peljal psa na sprehod, je našel še drugi dve vozili.

Vozila so po njegovih besedah vredna 200.000 evrov, kakšna je škoda, še ne vedo, saj policija kraj dogodka še preiskuje. Ne vedo, če so vsa sploh še v voznem stanju. Grdina pravi, da jim je ostal le še parkiran gasilski tovornjak, vendar morajo tudi njega najprej skrbno preiskati, da ni bil morda tudi on tarča vandalizma. Gmotna škoda je na stavbi doma: vlomljena vrata in razbita stekla na oknih.

"Trenutno nismo operativni," pravi Grdina. Če bi se zdaj karkoli zgodilo, bodo morali posredovati kolegi iz sosednjih PGD Gradin in Rakitovec teh koprske gasilske brigade. Kako naprej, še ne vedo. "Moramo se pogovoriti s predsednikom Gasilske zveze in potem naprej. Bili smo že v stiku, vendar moramo najprej vedeti, kakšno je končno stanje. Potem pa bomo videli, kaj in kako. Ali se bo treba obrniti na občino, ministrstvo za obrambo," zaključuje naš sogovornik.

Osumljenca že prijeli

Vprašanja smo naslovili tudi na Policijsko upravo Koper. Potrdili so, da so bili danes bili ob 5.35 obveščeni, da je nekdo v Movražu iz zaklenjenega gasilskega doma ukradel dva gasilska kombija za prevoz oseb, in sicer dva C-Jumperja. "Poleg tega so jim ukradli še Land Rover Defender, v katerem pa so bili ključi," dodajajo na policiji.