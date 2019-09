En napis na koprski šoli zamenjal drugi. Tokrat promili nekdanjega podžupana

A to nekomu ni bilo pogodu, saj je kmalu za tem na sveže prebarvano pročelje napisal naslednji napis ’1,91 ‰ ne hvala’, še poroča Regional Obala.

Peroša je po avtocesti 20 kilometrov pijan vozil v napačno smer, policisti pa so mu z alkotestom izmerili 1,91 promila.

Na Marjetici Koper so nam pojasnili, da so bili o vandalizmu obveščeni včeraj popoldan. Kot so dodali, je šola sama sanirala zadevo, zato ne bodo posredovali.

Vprašanja smo naslovili tudi na šolo in Občino Koper, a njihove odgovore še čakamo. Predvsem nas zanima komentar koprskega župana, saj je očitno napis provokacija njemu in njegovi ekipi.