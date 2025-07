En teden, dve interpelaciji: na vrsti je Asta Vrečko

Interpelacijo so poslanci iz vrst opozicijske NSi in Demokratov vložili po majskem referendumu, na katerem so volivci zavrnili nov zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke v umetnosti, ki so ga pripravili na ministrstvu za kulturo. Slednje je pripravilo tudi zakon o medijih in zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, vsi trije zakoni pa so po oceni NSi in Demokratov škodljivi.

Na seznamu očitkov na račun ministrice Aste Vrečko so še negospodarna raba javnih sredstev ter sistematično uničevanje vrednot slovenske osamosvojitve zaradi odločitve o združitvi Muzeja slovenske osamosvojitve in Muzeja novejše zgodovine Slovenije v nov Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije.