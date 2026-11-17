Bradavice FOTO: Arhiv ponudnika

Ob svetovnem dnevu aktivnosti za odpravo raka materničnega vratu Zveza slovenskih društev za boj proti raku opozarja na virus, ki ga še vedno prepogosto podcenjujemo. HPV lahko povzroči kar šest vrst raka: raka materničnega vratu, nožnice, zunanjega spolovila, penisa, zadnjika in ustnega dela žrela. V Sloveniji zaradi okužb s HPV vsako leto za rakom zboli približno 200 ljudi. In nikakor ne gre le za ženske. HPV lahko povzroči resne rakave bolezni tudi pri moških, o čemer se še vedno premalo govori. Še posebej zahrbtno je, da okužba s HPV pogosto poteka brez kakršnihkoli simptomov. Večina okužb sicer izzveni sama, dolgotrajna okužba z nevarnejšimi tipi virusa pa lahko vodi v razvoj raka. Prav zato je preventiva tako pomembna. Ne čakamo na prve znake bolezni, temveč ukrepamo, ko smo še zdravi.

Zgodovinski cilj je na dosegu roke. Kaj nas še loči od njega?

Toda pri HPV imamo v rokah nekaj izjemnega: možnost preprečevanja številnih rakov, še preden se razvijejo. Cepljenje proti HPV, redni pregledi v programu ZORA ter pravočasno zdravljenje predrakavih sprememb rešujejo življenja. In številke to potrjujejo. Po uvedbi programa ZORA se je pojavnost raka materničnega vratu več kot prepolovila. Leta 2024 so odkrili le 81 novih primerov, najmanj doslej v času programa. Slovenija že dosega dva od treh ciljev Svetovne zdravstvene organizacije. Uspešni smo pri visoki udeležbi žensk v presejalnem programu ZORA ter pravočasnem in ustreznem zdravljenju predrakavih in rakavih sprememb. Največji izziv ostaja tretji cilj – povečanje precepljenosti proti HPV, predvsem med mladimi. In prav pri cepljenju se pokažejo velike razlike med slovenskimi regijami. Po podatkih NIJZ je med mladostniki, rojenimi leta 2011, na Koroškem z dvema odmerkoma proti HPV cepljenih 64,4 %, v obalno-kraški regiji pa le 36,5 %. Skoraj 28 odstotnih točk razlike znotraj iste države! Virus ne pozna občinskih in regijskih meja, zato bi morala biti tudi ozaveščenost o pomenu preventive povsod enako visoka.

2025 Ljubljana: Mesarski most FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj lahko torej storimo sami? Predvsem poskrbimo za zaščito pravočasno. Cepljenje proti HPV je priporočeno tako deklicam kot dečkom, do dopolnjenega 26. leta pa ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Za ženske ostajajo ključni tudi redni preventivni pregledi v programu ZORA, ne glede na to, ali so bile cepljene.

Zakaj bo Slovenija zasijala prav v turkizni barvi?

Turkizna je postala prepoznavni simbol svetovnega gibanja za odpravo raka materničnega vratu. Vsako leto 17. novembra se znamenitosti po svetu odenejo v turkizno svetlobo in tako opozarjajo na pomen preventive. Pobudi se pridružujejo tudi slovenske občine. Lani je v turkizni barvi zasijalo kar 26 znamenitosti v 22 občinah. Vsaka osvetlitev nosi isto sporočilo: raka materničnega vratu znamo preprečevati, zdaj moramo to znanje tudi izkoristiti. Slovenija ima priložnost postati ena prvih evropskih držav, ki bo odpravila raka materničnega vratu kot javnozdravstveni problem. Turkizna svetloba nas opominja, da je ta cilj na dosegu roke. A brez preventive ga ne bomo dosegli.

2025 Velenje: Vista park z razgledom FOTO: Arhiv ponudnika