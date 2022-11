Ena desetina okuženih s HIV ne ve, da je okužena. Ključno je testiranje

Po podatkih, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) decembra lani, so pristojni lani do 22. novembra v Sloveniji evidentirali 28 novih diagnoz okužbe s HIV, kar je ena več kot v celem lanskem letu. Poleg tega se je lani v Sloveniji začelo zdraviti tudi sedem oseb, ki so jim diagnozo okužbe s HIV postavili v tujini že pred letom 2021. Pri učinkovitem zdravljenju je virus nezaznaven v krvi, zato te osebe ne morejo okužiti drugih ljudi – nezaznavnost pomeni neprenosljivost, so pojasnili na NIJZ in ob tem poudarili, da je prav zato pomembno, da se oboleli čim prej testirajo in v primeru pozitivnega izvida takoj pričnejo z zdravljenjem. "Najbolj pomembno je, da se ne okužimo, zato je ključno varno spolno vedenje," so dodali.

Od 21. do 28. novembra poteka kampanja Evropski teden testiranja na okužbe s HIV, z virusoma hepatitisa B ter C in na spolno prenosljive okužbe. Kampanja, ki poteka pod geslom 'Testiraj. Zdravi. Prepreči.', je namenjena osveščanju prebivalstva in zdravstvenega osebja o prednostih testiranja in zgodnjega zdravljenja omenjenih okužb. Še posebej je pogostejše testiranje pomembno pri osebah z visokim tveganjem.

Tudi na ministrstvu so spomnili, da je najpomembnejša preventiva varno spolno vedenje, kot je denimo uporaba kondoma. Za osebe, ki si injicirajo droge, je pomembno, da uporabljajo sterilni pribora za injiciranje. "Okužbo s HIV lahko preprečimo z metodama PrEP (angleško Pre-Exposure Prophylaxis, zaščita z zdravili pred izpostavitvijo) in PEP (angleško Post-Exposure Prophylaxis; zaščita z zdravili po izpostavitvi), ki sta zelo učinkoviti preventivni metodi," so pojasnili.

– Pregled in testiranje na spolno prenosljive okužbe se izvaja v dermatoveneroloških ambulantah po Sloveniji in v ambulanti za spolno prenosljive okužbe na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

– Za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, Društvo informacijski center Legebitra v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani izvaja testiranje na HIV, virusa hepatitisa B in C ter testiranje na sifilis in gonorejo. Testiranja potekajo v Ljubljani in v desetih drugih krajih po Sloveniji.

– Samoplačniško testiranje na HIV, hepatitisa B in C ter na sifilis je dostopno na Zavodu RS za transfuzijsko medicino.

– Anonimno brezplačno testiranje na HIV in virusa hepatitisa B in C je dostopno tudi na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

– Testiranje na okužbo s HIV ali z virusoma hepatitisa B in C je vedno na voljo pri izbranem zdravniku.

Kot so pojasnili na Ministrstvu za zdravje, se okužba z virusom hepatitisa C prenaša predvsem z okuženo krvjo in krvnimi pripravki. Pogosto se prenaša z menjavo pribora za injiciranje med injicirajočimi uživalci drog, pri neprofesionalno izvedenem tetoviranju ali prebadanju kože ali sluznic (piercingu), lahko tudi pri nezaščitenih spolnih odnosih, predvsem med moškimi, ki imajo odnose z moškimi.

V državah z nizkimi zdravstvenimi standardi je okužba možna tudi pri medicinskih posegih. "V Sloveniji pa testiranje na tovrstno okužbo svetujemo vsem, ki so prejeli kri ali krvne pripravke pred letom 1993," so spodbudili na ministrstvu.

Pri večini akutno okuženih virus hepatitisa C v telesu ostane vse življenje in povzroči kronično vnetje jeter

Cepiva proti hepatitisu C sicer ni na voljo, obstaja pa učinkovito zdravljenje, ki omogoči odstranitev virusa hepatitisa C iz telesa. "V Sloveniji so najbolj tvegana skupina za okužbo s hepatitisom C injicirajoči uživalci drog, v zadnjih letih pa se pojavljajo izbruhi okužbe tudi med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi," so pojasnili na ministrstvu.

Potek okužbe z virusom hepatitisa C

Kot informirajo na spletni strani za prepoznavanje in obveščanje o virusnih hepatitisih Hepy, okužba najpogosteje poteka brez bolezenskih simptomov in znakov, tako da se je okuženi večinoma sploh ne zaveda. Le pri 15 odstotkih se po inkubacijski dobi od 15 do 160 dni pojavi akutni hepatitis C s splošnim slabim počutjem, izgubo teka, slabostjo, tiščečo bolečino v zgornjem delu trebuha, lahko se pridružita še bruhanje in zlatenica, ki jo prepoznamo po rumeno obarvani koži in sluznici. Seč se obarva temno, blato pa svetlo sivo.

Zelo redko akutna bolezen napreduje v hudo obliko z odpovedjo delovanja jeter, ki se lahko konča s smrtjo (fulminantni hepatitis). Pri večini akutno okuženih virus v telesu ostane vse življenje in povzroči kronično vnetje jeter (kronični hepatitis C), ki lahko privede do ogrožajočih posledic za življenje (odpovedi delovanja jeter, raka na jetrih), če ga ne prepoznamo in zdravimo pravočasno.

Kronična okužba se lahko izraža tudi na drugih organih in organskih sistemih, kar prav tako lahko ogroža življenje (bolezen ledvic, žilja, določene rakave bolezni, sladkorna bolezen ... ). Značilno je, da pri večini bolnikov kronični hepatitis C vrsto let ali celo desetletij poteka povsem nezaznavno in se ga bolnik ne zaveda, ter ga prvič k zdravniku lahko privedejo šele kasne posledice in zapleti bolezni. Bolnik s hepatitisom C pa lahko nemo okužbo s tveganim vedenjem širi naprej, opozarjajo na spletni strani Hepy.