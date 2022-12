Ena izmed najboljših podeželskih destinacij na svetu je Bohinj

Lani sta se na seznam Best tourism villages by UNWTO uvrstili Solčava in Radovljica, letos se jima je pridružil še Bohinj. "Uvrstitve vseh treh vasi so veliko priznanje za slovenski turizem. Uvrščene vasi oziroma destinacije s tem postanejo članice mreže najboljših turističnih vasi, ki omogoča prenos znanj in dobrih praks med turistično razvitimi podeželskimi kraji, hkrati pa omogoča tudi strokovno usposabljanje za člane in promocijsko podporo s strani UNWTO," so zapisali na ministrstvu.

Svetovna turistična organizacija je lani prvič pripravila izbor za uvrstitev med najboljše podeželske destinacije, s katerim je nagradila vasi in podeželske destinacije, ki s svojim delovanjem na področju turizma prispevajo k razvoju regije ter pri tem ohranjajo bogato naravno in kulturno dediščino. Izbor je potekal na svetovni ravni.

Poleg Bohinja je Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom za izbor UNWTO nominirala še Podčetrtek in Moravske Toplice. Prijavile so se lahko destinacije, ki imajo manj kot 15.000 prebivalcev in nizko gostoto poselitve, se nahajajo v okolju, kjer so še vedno močno prisotne tradicionalne panoge, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, živinoreja ali ribištvo, ter ki vzdržujejo način življenja in vrednote povezane krajevne skupnosti.

Bohinj po njihovih besedah izkazuje edinstveno naravno in kulturno bogastvo ter zavezanost k trajnostnemu razvoju v vseh treh stebrih trajnosti - okoljskem, družbenem in gospodarskem.

Projekt izbora najboljših turističnih vasi ima sicer tri komponente. Prva je omenjeni seznam z izjemnimi primeri podeželskih turističnih destinacij s priznanimi kulturnimi in naravnimi dobrinami, ki ohranjajo in promovirajo podeželske in skupnostne vrednote, izdelke in življenjski slog ter so jasno zavezane inovacijam in trajnosti v vseh vidikih. Priznanje temelji na oceni njihovih virov in pobud na devetih področjih, ki zajemajo tri stebre trajnostnega razvoja.

Druga komponenta je program nadgradnje, ki pomaga izbranemu številu vasi med tistimi, ki ne izpolnjujejo v celoti meril za pridobitev priznanja. Vasi prejmejo podporo UNWTO in partnerjev pri izboljšanju elementov območij, ki so bila v procesu vrednotenja opredeljena kot vrzeli. V program nadgradnje je uvrščena občina Gorenja vas - Poljane.

Tretja komponenta pa je mreža najboljših podeželskih destinacij, ki po navedbah ministrstva zagotavlja prostor za izmenjavo izkušenj in dobrih praks. Vključuje tako predstavnike vasi, ki so že uvrščene na seznam, kot tudi vasi, ki sodelujejo v programu nadgradnje. Člani mreže so deležni strokovnega usposabljanja in promocijske podpore.