Franc Kangler: Zoran Janković služi globoki državi

Franc Kangler in Uroš Slak pogovor začneta z radarji. Ti so pred zdaj že skoraj desetletjem Mariborčane pognali na ulice in Kanglerju spodmaknili županski stolček. Kljub temu mu gredo pri vprašanju, ali je bila to njegova največja politična napaka doslej, besede težko z jezika. "Po mojem bi šlo za politično odgovornost v tistem delu, da nismo znali skomunicirati javnosti, kako in na kakšen način bodo ti radarji delovali," nazadnje odgovori.

Še vedno meni, da so mu Mariborčani naklonjeni. Oziroma, da mu je naklonjen "skoraj vsak drugi". Pravi, da bi ga številni še vedno radi videli na čelu mestne občine, a da o tem ne razmišlja. Njegove misli so usmerjene v naslednje državnozborske volitve, stolček v parlamentu naskakuje s političnim projektom Povežimo Slovenijo, ki bi prav lahko postala jeziček na tehtnici med Janševim SDS in KUL. Za cilj so si postavili tudi skladnejši regionalni razvoj. "Ni pošteno, da moram dve ali tri leta prej umreti, ker živim na Štajerskem, kot nekdo, ki živi v centru ali pa v osrednji Sloveniji. To so statistični podatki,"pravi.

Zagovarja dialog z vsemi, a nato v isti sapi pove, da se nikakor ne vidi v koaliciji z Levico. Trn v peti mu je tudi ljubljanski župan Zoran Janković. "Velika razlika je med mano in Zoranom Jankovićem. Zoran Janković služi globoki državi in ima veliko medijsko podporo," pravi. "Očitno so nekateri vplivi tako močni, da za nekatere veljajo pravila, za druge pa ne," doda. Prepričan je, da je tako tudi v pravosodju, zgled pa išče v "zakonodaji po vzoru vzhodnoevropske demokracije".