Ena na ena z Luko Dončićem

Za vse navdušence košarke in Luke Dončića je bil četrtek 7. julija nepozaben dan. Grosbasket je bil namreč del prav posebnega dogodka. Skupaj z Jordan je Grosbasket poskrbel za homecoming, da se je naš as vrnil na domača tla in se podružil z nadebudnimi mladimi Zmajčki, ki svoje poletne počitnice preživljajo v košarkarskem kampu.

Dan, ki si ga bodo zapomnili tako starši, kot njihovi najmlajši Dan, ki se je marsikomu zdel, kot vsak drugi dan, se je pričel z obiskom Grosbasket trgovine. Nad široko ponudbo športnih in lifestyle izdelkov, so bili navdušeni tako otroci, kakor tudi njihovi starši. Nihče pa ni pričakoval, da bodo na ta dan v živo spoznali Luko Dončić. Pika na i pa je bila tudi predstavitev Jordan signature čevljev, ki so kar nekaj časa nastajali pod budnim očesom Luke Dončića, katerih še niso videli nikjer na svetu.

icon-expand Luka Dončić in otroci z Zmajčkovega košarkarskega kampa. FOTO: Arhiv naročnika

Kaj je tisto, kar naredi Jordan Luka 1 superge tako edinstvene? Jordan Luka 1 superge bodo prvič uradno predstavili oktobra 2022. Čevelj svetovno znane blagovne znamke Jordan, ki se ponaša s posebej oblikovanim kalupom IsoPlate, poskrbi za neverjeten oprijem gležnja, hkrati pa zagotavlja hitro odzivnost, ki je potrebna na košarkarskem igrišču. Dodatno udobje med uporabo pa zagotavlja podplat narejen iz Foam 23.

Prednosti Foam 23 Podplat Jordan Luka 1 je narejen iz vbrizgane pene. Vbrizgana pena je ena izmed najbolj okolju prijaznih in trajnostnih pen, ki so nastale izpod prstov proizvajalca Nike. Lateralna stran čevlja je obogatena s posebnimi zračnimi kanalčki Flightwire, ki nudijo nogi dodatno oporo in stabilnost. Luka 1 superge so zasnovane po njegovi najbolj priljubljeni nizki obliki, ki ima svoj rob pod gležnjem. Foam 23 pa supergam zagotavlja tudi izredno nizko težo. Non Desistas. Non Exieris. Poseben pečat supergam Luka 1 ustvarjata dva personalizirana napisa. Na notranji strani levega čevlja boste opazili napis "Jordan Brand Basketball," medtem ko je desna notranja stran čevlja opremljena s prav posebnim stavkom "Non Desistas. Non Exieris," kar v prevodu pomeni "Nikoli ne obupaj. Nikoli se ne predaj." To je citat, ki si ga je Luka neštetokrat ponovil, preden je dosegel svoje življenjske cilje. Tekmovalnost nikoli ne počiva Luka je Zmajčicam in Zmajčkom košarkarskega kampa pokazal marsikateri trik, ki ga je ponesel na sam vrh med najboljše košarkarje. Mlade košarkarje je navdušil predvsem legendarni trik, s katerim je Luka prinesel Dallas Mavericks že marsikatero točko. Gre za tako imenovani step-back met iz devetih metrov, ki ga zdaj poznajo že vsi v NBA ligi. Kmalu pa se je dogajanje prevesilo v še eno izmed tekmovanj. Mladi košarkarji so se pomerili v priljubljeni igri Knockout, s katero se preverja spretnosti igranja košarke. Z igro se izboljšuje in spodbuja tudi igranje in znanje vseh sodelujočih. Knockout Knockout je priljubljena igra za katero sta potebna najmanj dva igralca. Predvsem pa z Knockout igro lahko izboljšate različne košarkarske veščine, kot sta prosti met in odboji. Za igranje potrebujete še košarkarski koš in dve košarkarski žogi .

Na začetku so vsi igralci postavljeni v ravno linijo, ki se prične na črti za proste mete. Nato prvi igralec skuša v čim hitrejšem času zadeti koš. Naslednji igralec lahko cilja na koš, ko prvi igralec vrže svoj prvi met. Drugi igralec lahko meče iz katere koli pozicije. Važno je le, da zadane koš v najhitrejšem možnem času. Če prvi igralec zadane koš pred drugim igralcem, gre na konec vrste. Če pa drugi igralec zadane koš pred prvim, je drugi prvi igralec izločen iz igre.

icon-expand Luka Dončić zmagovalec igre Knockout. FOTO: Arhiv naročnika

Ko igralec zadane na koš, poda žogo naslednjemu igralcu. Tako se igra nadaljuje, dokler ne ostane na igrišču zgolj en igralec. Dodatno oviro pa predstavlja pravilo, ki ostalim igralcem dovoljuje, da lahko poskusijo izbiti žogo iz rok, tistega, ki meče na koš, po tem, ko je le-ta metal prvi prosti met. Tudi ostali otroci niso ostali praznih rok Za konec pa so vsi mladi Zmajčki in Zmajčice odšli domov s prav posebnimi trening dresi Luke Dončića, na katere se je tudi lastnoročno podpisal. Tisti, ki pa niste del Zmajčkovega košarkarskega kluba, si lahko zagotovite svojo kolekcijo oblačil in dodatkov Luke Dončića ter ostalih vrhunskih košarkarjev na naši spletni strani. S svojim pozitivnim duhom je Luka spremenil povsem navaden četrtek v dan, ki si ga bo marsikdo zapomnil za vedno. Luka je med dnevom, ki je bil prežet z pozitivno energijo mladih košarkarjev, z veseljem odgovoril tudi na vsa vprašanja, ki so jih zastavili mladi upi slovenske košarkarske lige. Ne dvomimo pa tudi, da je s svojo pripadnostjo temu čudovitemu športu dal marsikateremu mlademu športniku dodatno upanje in zagon za nove dosežke v prihajajoči sezoni.

icon-expand Luka Dončić med podpisovanjem dresov. FOTO: Arhiv naročnika