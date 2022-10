'Nisem si dovolila počivati, ker sem vedela, da je drugim težje, kot je bilo takrat meni'

V oddaji Ena na ena je na vprašanje voditelja Uroša Slaka , ali se ji je ob postavitvi diagnoze raka zdelo, da svet ni pravičen, Anita Ogulin odgovorila, da je za trenutek pomislila tudi na to, ampak "bolezen ne izbira". V času svojega delovanja se je namreč srečala s številnimi bolnimi starši, tudi s takimi, ki so jim postavili diagnozo raka, in ko zdaj sama doživlja to zgodbo meni, da jih še bolj razume.

Anita Ogulin je bila Slovenka leta. Pooseblja novo upanje, da se da. Da bo prišel nekdo, ki bo pomagal, ko odpove država. In ob vsem tem nesebičnem razdajanju za druge, se je je lotila bolezen. Kako krivično, bi lahko rekli. Toda Anita Ogulin se ne da, takšna, kot je, se je odločno spopadla tudi z diagnozo rak in tudi s tem kaže pot vsem, ki se spopadajo s to ali ostalimi boleznimi. Vse je v nas samih.

Diagnoza rak

Ko je izvedela za diagnozo, se ji je najprej podrl svet saj ima rada življenje, in kot je pojasnila, ji je kar naenkrat padla tema na njeno upanje, da bo še kar nekaj časa živela in nadaljevala svojo pot tako doma kot v družbi. Proces sprejemanja te informacije je bil za Anito Ogulin izjemno težek, še posebej zato, ker je imela občutek, da bi s tem, ko bo informacijo povedala domačim in sodelavcem, pa tudi tistim, s katerimi je v dobrih odnosih, da bi jih zelo prizadela.

"Najtežje mi je prizadeti človeka, ker navsezadnje smo samo ljudje, in ves čas govorim, da moramo upati, moramo si dajati dobre zglede, moramo se podpirati, moramo pošteno sodelovati in moramo biti res sočutni drug do drugega," poudarja. Kot je še povedala Ogulinova, ne želim, da bi se komu smilila, ker ima ves čas občutek, da je toliko močna, da zmore čisto vse. Najbolj se je bala občutka, da bi padla v to, da se bo komu smilila, ker sama verjame, da je tudi rak samo bolezen.

Priznala je, da je bilo najtežje to, da je morala to bolezen sprejeti in povedati svojcem, da morajo biti pripravljeni na vse. Istočasno pa je prejela informacijo, da je kemoterapija izjemno težka, celo brutalna. "Doživela sem jo, in res je bila, in na trenutke sem imela občutek, da je to dno in da dlje ne morem. Ampak se je vse dobro končalo oziroma se nadaljuje, tudi s terapijo nadaljujem, ampak sistemska terapija je zaključena, jaz sem v boljšem počutju in verjamem, da bo zadeva še kar dobro in dolgo tekla," je pozitivna.

