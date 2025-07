Ena najbolj drastičnih preobrazb pri nas: Shujšal 100 kilogramov

In kakšna je skrivnost njegovega uspeha, da po več letih še vedno ohranja zdravo telesno težo? To je drastična sprememba življenjskega sloga z veliko veliko volje in discipline. Kopico slabih navad je zamenjal z zdravo prehrano in pozitivno energijo. Od letošnje pomladi pa ne kuha več samo zase, pač pa skrbi, da tudi Velenjčani na delovnem mestu jedo zdravo.

Bojan je bil pred letom 2018 težji za sto kilogramov. Kot se spominja danes, bi Bojan leta 2016 verjetno spal do pozno popoldne, prišel je domov ob 6. zjutraj, celo noč je jedel hitro hrano, prigrizke ... Potem se bi pa zbudil tam ob ene treh, štirih popoldne, potem bi kavico spil, pokadil kakšen cigaret: "Bolečine sem že imel take, da so bile neznosne, imel sem probleme s hemeroidi, največji problem pri teh 170 kg je bilo ogromno sedenja, negibanja, nočnega življenja in tako naprej."

Kot redar je 21 let delal v nočnih klubih. Pred osmimi leti pa se je odločil za drastično spremembo in v 11 mesecih izgubil neverjetnih 100 kilogramov, pravzaprav kar 102 kilograma: "Jaz sem bil tako srečen kot mali otrok, da sem naredil kolo. Jaz sem imel 67 kg. To je taka energija ljudje moji, to se ne da opisati."

Kot opisuje, ima danes tri obroke dnevno, zjutraj je presno, za kosilo termično obdelan obrok, za večerjo pa čim bolj lahko prebavljivo hrano. Kar ne pomeni, da tu in tam ne poseže po kakšni pregrehi. Pravi pa, je ključ za ohranjanje zdrave telesne teže, da skušnjave res ostanejo občasne, saj se veliko ljudi pozneje v življenju ponovno zredi.

Jaz recimo, če grem nekam v restavracijo, si vzamem nek krompirček pečen, ki ni zdrav in tako naprej, ampak jaz tega ne jem vsak dan, jaz si lahko to privoščim ... Nekdo, ki pa je to vsak dan, pa mu je ravno ta en krompirček kaplja čez rob in ima lahko resne probleme.

V okviru društva za zaščito zdravja, ki ga je ustanovil sam, pa v središču Velenja domuje prav posebna kuhinja. Bojan tam pripravlja zdrave obroke, ki jih na različna delovna mesta tudi osebno dostavi. Kuham tisto hrano, ki so jo jedli naši predniki 6 dni v tednu: Ješpren, ajdovi žganci, repa, zelje, krompir, našteva.

Med kuhanjem pa je ves čas v družbi velikega kartonastega Bojana, svoje podobe iz prejšnjega življenja: "Da opozarja ljudi, da mene opozarja vsak dan, da se naj to ne bi več nikoli zgodilo. Ko pa pogledamo tako, pa kot da gledam nek film, neko nadaljevanko, sploh ne dojamem, da se je to kadarkoli dogajalo, da je to bil del mojega življenja."

Njegova zgodba navdihuje, poleg fizične preobrazbe je Bojan doživel še duhovno, fenomen pa je tudi zato, ker mu po izgubi kar 100 kilogramov ni bilo treba na odstranjevanje odvečne kože.