Ena najbolj pisanih ptic navdušuje: čebelar se je vrnil

Na območju Slovenije je bilo do sedaj opaženih 385 vrst ptic, med njimi 228 vrst v Sloveniji tudi gnezdi. Mnoge vrste se zadržujejo pri nas skozi celo leto, dobro poznamo tudi mnoge selivke, ki pri nas le gnezdijo, ter tudi vrste, ki pri nas le prezimujejo. Ena najbolj pisanih ptičjih vrst, posledično tudi najbolj občudovanih vrst, je čebelar (Merops apiaster). Iz prezimovanja v Afriki se vrne v zadnjih dneh aprila, konec avgusta pa nas že zapusti. Naseljuje predvsem odprto mozaično kulturno krajino poplavnih ravnic nižinskih vodotokov. Potrebuje travnike in mokrišča z obilico velikih žuželk, predvsem kožekrilcev (čebele, ose, sršeni), kačjih pastirjev, metuljev in hroščev, pripovedujejo v Kozjanskem parku, kjer so ponosni na njegovo prisotnost.

Gnezdi v navpičnih peščenih stenah, v katere izkoplje okoli en meter dolge gnezdilne rove. Naravna gnezdišča so tako v rečnih bregovih, ki jih ustvarja rečna erozija, a so danes prava redkost. Veliko gnezdišč je umetnega izvora - v aktivnih gramoznicah, kjer pogosto v družbi breguljk kopljejo rove v sloje mehkih rečnih naplavin, trajnejša so v stenah kremenčevega peska. Najbolj znana tovrstna gnezdilna kolonija se nahaja v peskokopu Župjek pri Bizeljskem. Tu neprekinjeno gnezdijo že od leta 1985. Posamezni pari in manjše skupine gnezdijo tudi na osončenih pobočjih, kjer se pojavijo manjša območja golih tal z večjim naklonom. Po naporni in nevarni vrnitvi na območje imajo čebelarji nekaj dni bolj lagodnega življenja (ptičje zmenkarije), nato pa nastopi intenzivno kopanje gnezdilnih rovov (ali obnova obstoječih) ter gnezdenje, opisujejo v parku.

Atraktiven videz čebelarjev, njihovo skupinsko gnezdenje (30 do 50 parov) in posledično 100-odstotna verjetnost, da jih ob obisku tudi vidimo, so razlogi, da lokacijo vsako leto obišče veliko ljudi. Večina zgolj z namenom, da jih vidi in sliši, mnogi pa želijo oditi domov tudi s fotografijami na svojem fotoaparatu. Na varni razdalji od gnezdilne stene so zaposleni v Kozjanskem parku uredili opazovalnico, kjer nemoteče za ptice in v prijetni senci (na sončen dan je tu precej topleje kot zunaj območja) uživamo v pogledih na čebelarje. Iz opazovalnice se da ustvariti (ob uporabi fotoaparatov s teleobjektivom) tudi dobro fotografijo. Za naravoslovne fotografe imajo urejeno fotoopazovalnico blizu gnezdilne stene. Skriti ne motimo vedenja ptic, ki pozirajo okoli 20 metrov stran, poudarjajo v Kozjanskem parku.

"Seveda nam je na prvem mestu nemoteno gnezdenje čebelarjev, zato se moramo obiskovalci in fotografi prilagoditi njim. Obiskovalci gremo ob prihodu v opazovalnico in ne hodimo zunaj poti med njo in parkiriščem. Fotografi pa morajo priti v svojo opazovalnico že pred 6. uro zjutraj in oditi po 9. uri. V tem času je za njih najbolj ugodna svetloba izza hrbta, čebelarji pa še tudi niso aktivni pri lovu in hranjenju mladičev (lovijo leteče žuželke, ki zgodaj še niso tako aktivne) in več časa posedajo na vejah in poličkah na steni," še poudarjajo.