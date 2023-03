Ena najbolj priljubljenih svetovnih blagovnih znamk vstopa v Slovenijo!

Blagovna znamka ALDO je svojo modno zgodbo pričela pisati pred 50-imi leti in trenutno beleži preko 1.650 trgovin, v 110-ih državah. Gre za modno znamko obutve, ki nudi popolno kombinacijo izrazito modernih, udobnih in cenovno dostopnih obutev, torbic in drugih modnih dodatkov, ki so zmeraj v stilu s svetovnimi modnimi trend, in se lahko po hitrosti spremljanja in razvoja slednjih postavi ob bok trgovski verigi Zara, toda na področju obutev.

Poleg spremljanja svetovnih modnih trendov pa je njen glavni fokus tudi ekološka odgovornost in tehnološko dovršene inovacije. ALDO se prav tako lahko pohvali kot prva modna blagovna znamka, ki je certificirana kot brezogljična, saj poleg temeljitega sledenja svoji ekološki filozofiji veliko energije namenja tudi kreiranju posebnih kolekcij iz recikliranih materialov.

In ko govorimo o tehnologijah, ne smemo pozabiti na revolucionarno ALDO inovacijo imenovano Pillow Walk, ki v ospredje postavlja predvsem modno in udobno obutev. Pillow Walk modeli so razviti s pomočjo posebne tehnologije, kjer se v obutev vgrajuje posebna penasta notranjost, nameščena na delih stopala, ki so najbolj na udaru med hojo; pete in sredinski del stopala. Mehki vložki omogočajo udobno hojo, blažijo udarce med samo hojo ter poleg udobja nudijo tudi dodatno stabilnost, ravnotežje ter v skladu s tem tudi drugačno samozavest.



Omenjeni blagovni znamki, ki kmalu svoja vrata odpira v nakupovalnem središču Supernova Rudnik, pa se niso morale upreti niti svetovne zvezde, z več kot milijoni sledilcev na svojih socialnih omrežjih. Tako je Aldo obutev krasila modne kreacije nekaterih največjih modnih ikon, med katerimi so tudi: Kate Middleton, Gigi Hadid, Kristen Stewart, Gabrielle Union, Taylor Swift, Jessica Alba , Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe, Jordan Fisher, oboževalci Alda pa so postale tudi nekateri največji Tik-tok in Instagram influencerji.