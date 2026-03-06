Ena najpomembnejših varuhinj narave tarča SLAPP-tožb?

"Andreja Slameršek je ena naših najpomembnejših varuhinj narave. Bila je nominirana za Slovenko leta, v Nemčiji so ji podelili prestižno naravovarstveno nagrado Wolfganga Staaba. Lani je prejela tudi državno nagrado Rada Smerduja za izjemne zasluge na področju ohranjanja narave," je v skupni izjavi spomnilo več nevladnih organizacij.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Protest proti tožbam SLAPP Bobo

Kot ironično so tako označili, da Slameršek dejansko varuje naravo pred državo, in sicer zadnja leta pred izgradnjo hidroelektrarne Mokrice na spodnji Savi. Sodišča so že večkrat presodila v prid javni koristi ohranjanja narave pred javno koristjo proizvodnje elektrike, a si država in njen energetski lobi kljub temu skozi različne vlade prizadevata še naprej za izgradnjo manjkajoče v načrtovanem nizu hidroelektrarn na spodnji Savi, so nanizali. Spomnili so, da je februarja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo sprožilo nov postopek za prevlado javne koristi proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave za hidroelektrarno, ki bi po mnenju naravovarstvene stroke povzročila resne škodljive posledice za naravna okolja sotočij Krke, Save in Sotle. Nevladniki trdijo, da je "energetski lobi v očitni nameri, da bi onemogočil njeno pravno zagovorništvo narave", zdaj začel vlagati t. i. SLAPP-tožbe proti Slamerškovi. "Gre za tožbe, ki jih akterji vlagajo, da bi nadlegovali, ustrahovali in utišali tiste, ki zagovarjajo javni interes," pojasnjujejo.

Odziv HSE Invest

Družba HSE Invest - to je pripravilo poročilo o vplivih na okolje za hidroelektrarno Mokrice, v katerem je društvo za preučevanje rib ugotovilo velike nepravilnosti - tako toži društvo. Obenem je družba Hidroelektrarne na spodnji Savi vložila zasebno tožbo proti Slamerškovi zaradi javne objave pripomb na poročilo o vplivih na okolje. V HSE Invest iz skupine Holdinga Slovenske elektrarne so se na očitke odzvali, da so kot izvajalec in pooblaščeni predstavnik investitorja v postopku prevlade javnega interesa za HE Mokrice odškodninsko tožbo proti društvu lani vložili "zaradi širjenja neresnic in neutemeljenih obtožb o domnevnem ponarejanju dokumentacije". "Za našo družbo kot uveljavljenega in uglednega projektanta in inženirja je ključna zaščita dobrega imena, zato smo se na takšne navedbe morali odzvati," so zapisali. Odškodninska tožba je po njihovih navedbah podprta tudi z ugotovitvami kriminalistične preiskave. Kot so zapisali, poročilo na podlagi preiskave trditve Slameršek zavrača, saj ni ugotovilo nobenega kaznivega dejanja.

Kaj še pravijo nevladniki?