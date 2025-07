Ena največjih kranjskih šol brez vodstva, določiti ga mora ministrstvo

"Nisem bolna, nihče me ni odstavil, temveč sem se za ta korak odločila sama, ker mi pritiskov in manipulacij, ki sem jih bila deležna v zadnjem letu, sodu pa so dno izbili pretekli trije meseci z nekaterimi novoimenovanimi člani sveta zavoda, ni potrebno prenašati," je pojasnila.

V nadaljevanju je nanizala nekaj uspehov v času njenega vodstva, med drugim, da se je na šoli od njenega prihoda povečalo število oddelkov, kar je pomenilo manjše število učencev v razredih in s tem bistveno boljše pogoje dela. Da so vsako leto beležili boljše učne rezultate in izredne dosežke na državnih tekmovanjih. Po njenih besedah se je zelo izboljšala tudi medvrstniška klima, kar so pokazali rezultati ankete o medvrstniškem nasilju, ki so jo izvedli že tretje leto zapored. V teh štirih letih so veliko pozornost posvetili tudi urejenosti in prostorskim pogojem šole, kot enega največjih projektov preteklih treh let pa je izpostavila prenovo bivše trgovske šole – nove podružnice Aljažek, kamor se s 1. septembrom selijo bodoči prvošolčki in drugošolčki.

Je pa Rakovčeva izpostavila, da v tem času ni bilo malo pretresov, tudi s strani nekaterih nekdanjih zaposlenih, "ki so si nekatere privilegije jemali kot samoumevne češ, da smo javni sektor, kjer itak vsi to delajo".

"Kot ravnateljica sem zadolžena za zakonitost delovanja šole, zato ob goljufijah in korupciji pač nisem in nikoli ne bom pogledala stran. Prav tako sem vedno stopila na stran učitelja, ki je bil deležen žaljenja, zmerjanja, poniževanja ... in to z vso svojo integriteto in avtoriteto, ki sem jo premogla," je zapisala in spomnila na incident pred dvema letoma.