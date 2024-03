Priprave na dan D: stekla bo ena najzahtevnejših deaktivacij bomb pri nas

Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v zadnjih dneh ničesar ne prepuščajo naključju. "Ta intervencija je v zgodovini dela državne enote za varstvo pred NUS zagotovo ena najbolj zahtevnih, zato tudi priprave že potekajo vse dni domala od jutra do večera," je povedal Igor Boh, namestnik poveljnika Državne enote za varstvo pred NUS.

Kljub trdemu delu so včeraj naleteli na nepričakovane okoliščine. "Pri izkopu jame smo naleteli na kable EZTVK, tako da smo se malo pozanimali in odločili, da bomo skopali novo jamo," je povedal Darko Zonjič, poveljnik Državne enote za varstvo pred NUS in pojasnil, da je bila velika možnost, da bi kable pretrgali, nastalo pa bi za dobrih 30.000 evrov škode.

Razen da so si s tem nakopali nekaj dodatnega dela, to ne bo spremenilo jutrišnjih deaktivacij. 100-kilogramsko bombo z uničenim vžigalnikom so si ob tem podrobno ogledali še z rentgenom, da bodo lahko prilagodili vrsto in količino razstreliva.