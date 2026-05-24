Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ena nastavitev lahko reši življenje

Ljubljana , 24. 05. 2026 18.11 pred 1 uro 5 min branja 3

Avtor:
Anja Kralj
Kolesarski servis

Serviserja sta šele odprla pop-up popravljalnico koles v ljubljanski Šiški, a sta imela že polne roke dela. Mimoidoči hitro izkoristijo priložnost za ekspresno popravilo kolesa. Opazovati stanje kolesa je, še posebej, če se z njim vozite vsakodnevno, izjemno pomembno. Če to ni ustrezno pripravljeno za v promet, se lahko namreč hitro pripeti nesreča. Zato prisluhnite svojemu kolesu in če se vam zdi, da je zavorna pot malo daljša kot običajno, ne čakajte z ukrepanjem. Ena nastavitev lahko namreč reši življenje.

V okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo so pripravili več popravljalnic po celi Sloveniji. Popravljalnice koles so v zadnjem času zelo priljubljene in serviserjem ne zmanjka dela. Tako sta serviserja nedavno v Novi Gorici v osmih urah pregledala in popravila kar 150 koles. Kolesarji, ki so čakali na popravilo, pa so bili tudi zelo ozaveščeni, ugotavljata. Ljudje se torej na takšne pobude vedno radi odzovejo, ključno pa je, da se s tako pregledanim in popravljenim kolesom počutijo varne.

Pomembno je, da smo pozorni na to, kaj se dogaja z našim kolesom, poudarja serviser Matic Brezovšek. "Preveč ljudi zanemari osnovne simptome, ki kasneje privedejo do tega, da je kolo nevarno za vožnjo. Simptom, na katerega moramo biti še posebej pozorni, je delovanje zavor. Ena nastavitev lahko namreč reši življenje," poudarja.

Kolesarski servis
Kolesarski servis
FOTO: Damjan Žibert

Če opazimo daljšo zavorno pot, pomeni, da zavore ne delujejo pravilno: "To se da nastaviti z žicami, če pa so gumice že zelo obrabljene, je treba te zamenjati. Potem je tu menjalnik, če ta ne deluje pravilno, lahko prihaja do padcev in zdrsov, saj se ta ne zavrti v pravo smer. Pozorni bodimo tudi na blatnike, ki so lahko velikokrat odviti. Pomembno je tudi, da so zračnice dovolj napolnjene, saj sicer trpijo platišča, ki se zvijejo. Če se ta zvijejo, pa tudi pravilno ne delujejo zavore. Ena izmed pogostih napak je tudi preveč naoljena veriga, v katero se potem ulovita prah in umazanija," našteva. Nujno je tudi preveriti delovanje svetil.

Kolesarski servis
Kolesarski servis
FOTO: Damjan Žibert

"Če zaupate v svoje sposobnosti, se popravila lotite sami. Sicer pa na prvi servis, saj je ceneje, da kolo pregledajo strokovnjaki, kot da se zgodi nesreča," svetuje.

Vedno več kolesarjev

Pobuda Polni zagona je letos že v petem letu. Zelo smo veseli, da imamo vedno več kolesarjev. Opažamo, da so številke sodelujočih vedno višje. To nam je najbolj pomembno. Vmes smo se tudi malo nadgradili in se povezali s številnimi delodajalci. Naredili smo tudi platformo na spletni strani, kjer se lahko delodajalci prijavijo in potem neka oseba s tega podjetja lahko spremlja kolesarske številke svojega kolektiva, jih tudi spodbujamo z nagradami, z žrebom. Izkazalo se je, da so delodajalci zelo pomemben člen tega, kako prihajajo zaposleni v službo, izpostavlja predstavnica pobude Janža Gomboc.

Kolesarski servis
Kolesarski servis
FOTO: Damjan Žibert

V letošnjem izzivu je registriranih 160 delodajalcev po celi Sloveniji in pomembno je, da se kolektivi med seboj navdušujejo za kolesarjenje v službo.

Delodajalce spodbujajo, da uredijo varne kolesarnice, morda tuše za tiste, ki kolesarijo v službo. Številni se potem tudi odločajo, da spremenijo infrastrukturo okoli svojega podjetja, da spodbujajo, se pravi, da so tudi neke trajne spremembe, izpostavlja. In katere so glavne prednosti, zaradi katerih bi bilo smiselno s kolesom v službo. Zagotovo to, da ni treba iskati parkirišča, da ne potrebujejo plačevati parkirišča, da ne stojijo zjutraj v gneči, da pridejo že malo bolj energični v službo, da se ne potrebujejo prilagajati voznemu redu, našteva. Delavci, ki prihajajo v službo s kolesom, so običajno veliko bolj produktivni, izpostavlja.

Kolesarski servis
Kolesarski servis
FOTO: Damjan Žibert

Povprečen kolesar v izzivu je na teden prekolesaril 40 kilometrov in prav takšne tudi iščejo, poudarja: Tudi če kolesarijo vsak dan, je to nekaj kilometrov, saj ciljamo prav na kolesarje, ki imajo do službe med pet in deset kilometrov, pa jih zdaj še vedno prevozijo z avtomobilom.

Nasveti serviserjev:

Je sedež dovolj privit? Ohlapen sedež lahko povzroči težave in neudobno vožnjo. Ponovno ga namestite tudi na primerno višino. Če je prevleka sedeža obrabljena in so vzmeti izpostavljene, je čas za zamenjavo sedeža.

Preverite pritisk v pnevmatikah. Vse pnevmatike koles z dolgim mirovanjem izgubijo pritisk, zato je močno verjetno, da boste morali dodati zrak.

Preverite špice. Špice ohranjajo kolesa v ravnotežju, zato občasno preverite, ali so vse dobro privite. Uporabite ključ za špice, da privijete špice pri osnovi. Ne privijajte preveč in poskrbite, da uporabljate pravilno velikost ključa. Dobro je preveriti špice vsakih nekaj mesecev, tudi če ne opazite nobenih težav.

Kolesarski servis
Kolesarski servis
FOTO: Damjan Žibert

So zavore še dobre? Povlecite zavorno ročico in preverite, ali se obe strani zavornih oblog dotikata obeh strani zavornih ploščic na vsakem kolesu. Če je gib zavornih ročic predolg, nekoliko obrnite nastavljiv vijačni obroček in preizkusite. Zavore se ne smejo zatikati in morajo popolnoma ustaviti kolo v gibanju. Poškodovane ali lepljive zavore je treba zamenjati z novimi zavornimi kabli.

Nastavite menjalnike in ročice. Uporabite stojalo za kolo ali postavite kolo na glavo ter med vrtenjem pedalov prestavljajte prestave. Preverite, ali kolo gladko preklaplja med prestavami, in naredite manjše prilagoditve sprednjega in zadnjega menjalnika, da bo veriga središčno postavljena na vsaki prestavi.

Preverite verigo. Preverite napetost verige kolesa tako, da pritisnete prste ob zgornji del verige; ta ne sme biti premična več kot 0,5 do 1,5 cm. Če je veriga preveč ohlapna, lahko med vožnjo odpade. Če je veriga preveč napeta, se lahko zagozdi in poškoduje vaše zobnike.

Kolesarski servis
Kolesarski servis
FOTO: Damjan Žibert

Preverite nosilec in sedež za otroke. Preverite stanje nosilca za otroke in poiščite poškodovane ali razpokane dele. Poleg pregleda sedeža se prepričajte, da je vsak nosilec za otroke pravilno pritrjen na okvir ali prtljažnik v skladu z navodili. Preverite pasove in varnostne palice, da se prepričate, ali delujejo pravilno in niso obrabljene ali razcepljene.

Preverite varnostno opremo. Preverite stanje in baterije sprednje in zadnje luči, vedno je priporočljivo imeti tudi torbico za hitro popravilo kolesa in seveda čim več odsevnih teles.

kolo popravljalnica polni zagona

Vsaka občina ponovno prejela sredstva za AED napravo

24ur.com Tatovi letno ukradejo okoli 3000 koles: kako jih zavarovati?
24ur.com Izbira prave kolesarske čelade je popoln kompromis med modo in funkcionalnostjo
Caszazemljo Vozniki, ne jezite se na kolesarje, kolesarji ravnajte samozaščitno
24ur.com Nasveti za prevažanje koles z avtomobilom
24ur.com Nova pridobitev v centru Ljubljane – kolesarnica pod Kongresnim trgom
24ur.com Vodič za nakup gorskega kolesa!
Moskisvet.com Pravilna nastavitev kolesa
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
bibaleze
Portal
"Uf, ti si moj mali kit. Boš kaj shujšala?"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Najstnik vas morda odriva, a vas hkrati potrebuje bližje kot kdajkoli prej
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
Družina je zanjo vedno na prvem mestu
zadovoljna
Portal
Pri 83 letih gibčna, kot da bi bila stara 20 let
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Nikoli ne boš verjela – sadež, ki lahko pomaga pri izgubi kilogramov
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Vaša telesna drža odkriva več, kot si mislite
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
Tedenski horoskop: Strelci bodo nemirni, vodnarji imajo nove ideje
vizita
Portal
Bezgovega sirupa ne pripravljamo le zaradi okusa: to so njegovi učinki na telo
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Tako se lahko zaščitite pred stresom
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
Kraj bivanja lahko pospeši ali upočasni staranje vašega telesa
cekin
Portal
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
moskisvet
Portal
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
Kako učinkovito odpraviti bolečine v križu s preprosto vajo
dominvrt
Portal
To se skriva v vaši steklenici za vodo, če jo samo splaknete
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Kako prepoznati in naravno pregnati majske hrošče z vašega vrta
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Gojenje zelišč: Vodnik za začetnike po korakih
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
okusno
Portal
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
voyo
Portal
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725