Ena nastavitev lahko reši življenje

V okviru pobude Polni zagona kolesarimo v službo so pripravili več popravljalnic po celi Sloveniji. Popravljalnice koles so v zadnjem času zelo priljubljene in serviserjem ne zmanjka dela. Tako sta serviserja nedavno v Novi Gorici v osmih urah pregledala in popravila kar 150 koles. Kolesarji, ki so čakali na popravilo, pa so bili tudi zelo ozaveščeni, ugotavljata. Ljudje se torej na takšne pobude vedno radi odzovejo, ključno pa je, da se s tako pregledanim in popravljenim kolesom počutijo varne.

Pomembno je, da smo pozorni na to, kaj se dogaja z našim kolesom, poudarja serviser Matic Brezovšek. "Preveč ljudi zanemari osnovne simptome, ki kasneje privedejo do tega, da je kolo nevarno za vožnjo. Simptom, na katerega moramo biti še posebej pozorni, je delovanje zavor. Ena nastavitev lahko namreč reši življenje," poudarja.

Kolesarski servis FOTO: Damjan Žibert

Če opazimo daljšo zavorno pot, pomeni, da zavore ne delujejo pravilno: "To se da nastaviti z žicami, če pa so gumice že zelo obrabljene, je treba te zamenjati. Potem je tu menjalnik, če ta ne deluje pravilno, lahko prihaja do padcev in zdrsov, saj se ta ne zavrti v pravo smer. Pozorni bodimo tudi na blatnike, ki so lahko velikokrat odviti. Pomembno je tudi, da so zračnice dovolj napolnjene, saj sicer trpijo platišča, ki se zvijejo. Če se ta zvijejo, pa tudi pravilno ne delujejo zavore. Ena izmed pogostih napak je tudi preveč naoljena veriga, v katero se potem ulovita prah in umazanija," našteva. Nujno je tudi preveriti delovanje svetil.

"Če zaupate v svoje sposobnosti, se popravila lotite sami. Sicer pa na prvi servis, saj je ceneje, da kolo pregledajo strokovnjaki, kot da se zgodi nesreča," svetuje.

Vedno več kolesarjev

Pobuda Polni zagona je letos že v petem letu. Zelo smo veseli, da imamo vedno več kolesarjev. Opažamo, da so številke sodelujočih vedno višje. To nam je najbolj pomembno. Vmes smo se tudi malo nadgradili in se povezali s številnimi delodajalci. Naredili smo tudi platformo na spletni strani, kjer se lahko delodajalci prijavijo in potem neka oseba s tega podjetja lahko spremlja kolesarske številke svojega kolektiva, jih tudi spodbujamo z nagradami, z žrebom. Izkazalo se je, da so delodajalci zelo pomemben člen tega, kako prihajajo zaposleni v službo, izpostavlja predstavnica pobude Janža Gomboc.

V letošnjem izzivu je registriranih 160 delodajalcev po celi Sloveniji in pomembno je, da se kolektivi med seboj navdušujejo za kolesarjenje v službo. Delodajalce spodbujajo, da uredijo varne kolesarnice, morda tuše za tiste, ki kolesarijo v službo. Številni se potem tudi odločajo, da spremenijo infrastrukturo okoli svojega podjetja, da spodbujajo, se pravi, da so tudi neke trajne spremembe, izpostavlja. In katere so glavne prednosti, zaradi katerih bi bilo smiselno s kolesom v službo. Zagotovo to, da ni treba iskati parkirišča, da ne potrebujejo plačevati parkirišča, da ne stojijo zjutraj v gneči, da pridejo že malo bolj energični v službo, da se ne potrebujejo prilagajati voznemu redu, našteva. Delavci, ki prihajajo v službo s kolesom, so običajno veliko bolj produktivni, izpostavlja.

Povprečen kolesar v izzivu je na teden prekolesaril 40 kilometrov in prav takšne tudi iščejo, poudarja: Tudi če kolesarijo vsak dan, je to nekaj kilometrov, saj ciljamo prav na kolesarje, ki imajo do službe med pet in deset kilometrov, pa jih zdaj še vedno prevozijo z avtomobilom.

Nasveti serviserjev:

Je sedež dovolj privit? Ohlapen sedež lahko povzroči težave in neudobno vožnjo. Ponovno ga namestite tudi na primerno višino. Če je prevleka sedeža obrabljena in so vzmeti izpostavljene, je čas za zamenjavo sedeža. Preverite pritisk v pnevmatikah. Vse pnevmatike koles z dolgim mirovanjem izgubijo pritisk, zato je močno verjetno, da boste morali dodati zrak. Preverite špice. Špice ohranjajo kolesa v ravnotežju, zato občasno preverite, ali so vse dobro privite. Uporabite ključ za špice, da privijete špice pri osnovi. Ne privijajte preveč in poskrbite, da uporabljate pravilno velikost ključa. Dobro je preveriti špice vsakih nekaj mesecev, tudi če ne opazite nobenih težav.

So zavore še dobre? Povlecite zavorno ročico in preverite, ali se obe strani zavornih oblog dotikata obeh strani zavornih ploščic na vsakem kolesu. Če je gib zavornih ročic predolg, nekoliko obrnite nastavljiv vijačni obroček in preizkusite. Zavore se ne smejo zatikati in morajo popolnoma ustaviti kolo v gibanju. Poškodovane ali lepljive zavore je treba zamenjati z novimi zavornimi kabli. Nastavite menjalnike in ročice. Uporabite stojalo za kolo ali postavite kolo na glavo ter med vrtenjem pedalov prestavljajte prestave. Preverite, ali kolo gladko preklaplja med prestavami, in naredite manjše prilagoditve sprednjega in zadnjega menjalnika, da bo veriga središčno postavljena na vsaki prestavi. Preverite verigo. Preverite napetost verige kolesa tako, da pritisnete prste ob zgornji del verige; ta ne sme biti premična več kot 0,5 do 1,5 cm. Če je veriga preveč ohlapna, lahko med vožnjo odpade. Če je veriga preveč napeta, se lahko zagozdi in poškoduje vaše zobnike.

