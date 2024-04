'Ena od nujnih nalog v času stavke je tudi podaljšanje veljavnosti za vozniška dovoljenja'

Na del poslankinega vprašanja, povezan z vprašanjem družinskih zdravnikov, ki specialistom medicine dela, prometa in športa tudi deset dni ne pošljejo kartotek v omenjenem postopku, je medtem odgovorila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel . Po njenih besedah novela Zakona o zdravniški službi v deveti točki prvega odstavka 1. člena določa, da mora zdravnik v času stavke izvajati tudi zdravstvene storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz zdravstvenega in drugih socialnih zavarovanj in drugih upravičenj, ki izhajajo iz varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Med osebami, ki so se v času zdravniške stavke znašle pred ovirami pri izdaji oziroma podaljšanju vozniškega dovoljenja, so bili februarja in marca v ospredju pozornosti invalidi, ki uporabljajo prilagojeno vozilo. Na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča, kjer za osebe s statusom invalida opravljajo obvezne zdravniške preglede pred izdajo oziroma podaljšanjem vozniškega dovoljenja, so namreč obravnavali le paciente v starosti do 18 let in nad 65 let.

Vendar se je zdravniški sindikat Fides sredi marca skupaj s stavkovnim zborom zdravnikov na URI Soča odločil, da tamkajšnji stavkajoči zdravniki omilijo stavkovne aktivnosti, tako da bodo zdravniški pregled za potrebe vozniškega dovoljenja lahko opravili tudi stari med 18 in 65 let. V ambulanti za voznike s posebnimi potrebami URI Soča je tako 25. marca opravil pregled še zadnji od 30 pacientov, ki jim je zaradi odloženih pregledov v času stavke zdravnikov poteklo vozniško dovoljenje.