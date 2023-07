Pomočnica direktorice CSD Maribor naj bi odtujila najmanj 10.000 evrov

"Na centru smo vsi zelo zgroženi," je za STA dejala direktorica Centra za socialno delo (CSD) Maribor Marjana Bravc. "To negativno vpliva na sliko CSD in diskreditira delo ostalih zaposlenih na CSD, ki se zelo trudijo," je dodala.

Po navedbah portala Mariborinfo.com, ki je o zadevi poročal na podlagi anonimnega elektronskega sporočila, so se nepravilnosti dogajale na enoti CSD Maribor Center.

Bravc je za medije zapisala, da je bila kot direktorica v začetku junija seznanjena, da naj bi sorodnik pomočnice prejemal denar s področja enkratnih socialnih pomoči. Zagotovila je, da je nemudoma ukrepala in pomočnici odvzela vsa pooblastila in dostope do informacijskega sistema, saj je imela kot pomočnica zelo široka pooblastila.