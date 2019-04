Ena od Šarčevih kandidatk za evroposlanko se umika iz volilne tekme

"Kogar piči kača, se boji vrvi." Je rek, ki se ponuja ob novici, da na kandidatni listi LMŠ za evropske volitve ni več Katje Damij . Jo je mar premier Marjan Šarec umaknil, ker se je zbal za upad podpore volilcev, ko je završala informacija, da je imela v preteklosti neporavnane račune z davkarijo? In je po aferi 'poslanec in sendvič' ter upadu podpore njegovi stranki za petino - za Šarca Damijeva oporečna kandidatka?

"Šlo je za sporazumen dogovor, ona je umaknila svoje soglasje h kandidaturi, v dogovoru s stranko," pravi generalni sekretar LMŠ Brane Kralj . Kralj hkrati najostreje zanika, da bi Damijevo umikal Šarec, ki pa danes pred kamere ni stopila. Damijeva medtem v telefonskem pogovoru razprede zgodbo o ponudbi, ki da jo je dobila iz Evrope in kateri - da ni mogla reči ne. Ne glede na sanjsko plačo, ki bi ji jo prinesla izvolitev za evroposlanko. "Nobenega ultimata ali pritiska ni bilo name ... Razlog je, da nas je 11 z eno skupino dobilo odobren evropski projekt, ki ne more čakati, voditi kampanjo in projekt skupaj pa ne bi bilo enostavno," pravi Damijeva.

Ena od Šarčevih kandidatk za evroposlanko, Katja Damij, se umika iz volilne tekme. Razlog naj bi bile njene poslovne obveznosti, povezane z novim evropskim projektom, v ozadju pa naj bi bila zgodba z njenimi dolgovi do davčne blagajne. Sama to zanika, da se je umaknila prostovoljno, pa zatrjujejo tudi v stranki premierja Šarca.

Poslovni registri razkrivajo, da je imela Damijeva v preteklosti več podjetij, od katerih je bilo eno nekaj časa blokirano kot davčni dolžnik. Nobena skrivnost ni to, Damijeva tega ne zanika in razlaga, da ima za vodenje poslovnih knjig pooblaščeno računovodsko podjetje, ki da - tako trdi - v gneči le enkrat ni poravnalo obveznosti. Da ni večje zgodbe, prepričuje ... "Ne morem reči za 20 let poslovanja, da kdaj računovodsko podjetje ni oddalo moje plače, zanesljivo pa ni nič zamujalo," dodaja.

Njeno kandidatno mesto pa je šlo v roke Tine Heferle. Kot zanimivost - na nedavnih lokalnih volitvah je ta kandidatka dobila dvakrat več glasov kot Damijeva. Se je torej Šarec odločil za ljudem bolj všečno kandidatko? Formalno pa je za premetavanje političnih kock - še čas. "Za premišljanje je čas do vložitve kandidature. In do zdaj nimamo nobene vložene," pravi Dušan Vučko iz Državne volilne komisije.

Da pa res nimajo težav s kadri pa medtem še zatrjujejo v LMŠ. Da skrbno izbirajo svoje kandidate za različne položaje in funkcije tako, da jih evidentirajo, preučijo in se o njih torej - ne zmotijo, dodajajo.