Ena od zaposlenih pri ISS je komunicirala kar prek elektronskega naslova bolnišnice

A sodišče je ključne obremenilne dokaze zoper nekdanjega direktorja Igorja Horvata in njegovo desno roko Zdenko Kramar o prirejanju večmilijonskega javnega razpisa v korist podjetja ISS izločilo. To pa zato, ker Kramarjeva ni dala pisnega soglasja za pregled dokumentov oziroma ker jih policija, na podlagi odredbe sodišča, ni še enkrat pridobila.

Poleg čiščenja bolnišnice, tudi ambulant in operacijskih dvoran, bi moral ISS opravljati tudi varovanje bolnišnice. Vse od receptorskih storitev do nadzora prihodov in odhodov. Skrbeti bi morali za požarno varnost bolnišnice in opravljati obhode.

Vse to so namreč štiri leta plačevali ISS, ki tega nikoli ni izvajal, so ugotovili kriminalisti in tožilci. Po domače – nihče ni zagotavljal požarne varnosti v tako pomembni ustanovi, kot je bolnišnica. In ne le vnaprejšnje dogovarjanje in popravljanje javnega razpisa, obtožnica nekdanjega direktorja Horvata in njegovo pomočnico Kramarjevo obremenjuje tudi, da sta pri ISS naročila tako imenovano papirno galanterijo, ki je nikoli niso dostavili. Gre za toaletni papir, brisače, PVC- vrečke in zaščitna sredstva, ki ga je bolnišnica potem naročala pri drugih dobaviteljih.

Zelo jasen je bil na pričanju Primož Reškovac, takratni vodja nabave. "Na teh sestankih je bilo rečeno, da se bo dala papirna galanterija v razpis, da bo lahko dal ISS cenejšo ponudbo, ker bo vedel, da tega ne bo treba dobavljati," trdi Reškovac.

Še več, da je dobil tudi nespodobno ponudbo oziroma neobičajno ponudbo ISS. Binka Dedić mu je namreč ponudila kuverto z vikend paketom in to pospremila z besedami: "Lepo, da bomo spet sodelovali, in hvala lepa."

Dedićeva je bila takrat vodja ISS poslovne enote na objektu bolnišnice Jesenice. In čeprav v bolnišnici ni bila zaposlena, je uporabljala njihov elektronski naslov. Tako je dva dneva pred oddajo javnega naročila Kramarjevi poslala celotno razpisno dokumentacijo z zadnjimi popravki.

Šef zavoda, ki je takrat razrešil Horvata, je sinoči še enkrat povedal, da je bil nad takšnim vodenjem javnega razpisa popolnoma presenečen. "V svoji dolgoletni praksi v gospodarstvu tega nisem še doživel, da bi se na tako podel način ... dobesedno v brk so se nam režali tisti, ki so pripravljali zadevo," poudarja Dušan Krajnik, predsednik sveta zavoda.