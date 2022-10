Ena sama želja: odprava večrazrednih razlik v plačah, ko gre za isto delo

Sindikati zdravstvenega in socialnega varstva so v ponedeljek po dveh krogih pogajanj s triurno zamudo le prejeli protipredloge ministrstva za zdravje za ureditev plačnih nesorazmerij v zdravstvu. Kakšni so? "Tresla se je gora, rodila se je miš," je bil prvi odziv sindikata. Kljub temu se ne bodo pridružili zdravniški stavki, pogajanja se bodo v sredo nadaljevala. Za več informacij smo v studio povabili predsednico Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije Ireno Ilešič Čujovič.

"Predvsem lahko ugotavljamo, česa vlada zaposlenim ne ponuja. V predlogu namreč pogrešamo kar tri plačne skupine," je bila že na začetku ostra predsednica Irena Ilešič Čujovič. V predlogu vlade za ureditev plačilnih razmer v zdravstvu namreč niso našli celotne skupine zdravnikov in zobozdravnikov, celotne skupine medicinskih sester in celotne plačne skupine J, "ki pride vedno na koncu," je pristavila. Predlogi, ki so jih iz vlade ponudili, se jim zdijo neuporabni. "Gre za en sam plačni razred, ki smo ga dogovorili že na centralnih pogajanjih letošnjega aprila. Javni uslužbenci bi ga prejeli 1. aprila naslednje leto," je razložila in dodala, da nekaterim drugim delovnim mestom, ki "jih lahko preštejemo na prste ene roke," ponujajo dva plačilna razreda. In kakšna bo zato naslednja poteza Sindikata? "Imamo eno samo željo, spraviti vse na isti imenovalec," je nadaljevala Čujovičeva. Dodala je, da si želijo s tem predvsem odpraviti anomalije v plačah. Primerljivi poklici imajo bistveno neprimerljivo plačo, dogaja se, da imajo manj izobraženi delavci z manjšimi odgovornostmi enako plačo kot nekdo z boljšo izobrazbo in več odgovornostmi. Kot primer je predsednica podala sodelovanje srednjih medicinskih sester in fizioterapevtov. Plačilni razredi se med delavci, ki opravljajo primerljivo delo, sedaj razlikujejo za od tri do pet razredov. "Od 12 do 20 odstotkov razlike imata v plačah delavca, čeprav opravljata isto delo," je poudarila. Zaradi nizkih plač je "praktično nemogoče" dobiti tudi dodatno delovno silo. Razpisi ostajajo nezasedeni, kar težave še poglablja. Fides v 'sistem brez pravil'? Kljub nezadovoljivim protipredlogom vlade se sindikati še ne nameravajo pridružiti zdravniški stavki. Pogajanja z vlado bodo tako v sredo nadaljevali, saj po besedah predsednice verjamejo v dialog. "Tako bo bolje tudi za zdravstveni sistem, ki je močno načet, tako bo bolje tudi za socialno varstveni sistem," je razlagala. Takrat bodo vladi še enkrat povedali že predebatirane stvari, je bila jasna. Ob tem je še dejala, da sta se sindikat in vlada dogovorila, da bosta do konca oktobra nesoglasja že rešila. Čujovičeva zato upa, da bodo na prihodnjih srečanjih "storili nekoliko večje korake". PREBERI ŠE Sindikati zdravstva v pričakovanju vladnega protipredloga za pogajanja Omenila je tudi, da se Sindikat zdravstvenega in socialnega varstva ne strinja z zahtevo zdravnikov o izstopu iz javnega sektorja. Po njenem mnenju to sploh ni mogoče, če v nadaljevanju še želijo prejemati sredstva iz javnih financ. "Vedno je vprašanje, kam potem izstopiš - očitno samo v zasebno financiranje," je bila ostra in k mnenju dodala še, da se bo plačni sistem moral vzpostaviti tudi v zasebni sferi. "Očitno ima Fides, ki je napovedal stavko, idejo, da bi iz sistema izstopili v nesistem, da ne bi bilo nobenih pravil," je kritično dodala.