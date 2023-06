Ena stvar je jasna – prihodnost denarja je digitalna

V letih pandemskih ukrepov je bilo spletno nakupovanje tako za trgovce kot potrošnike edina razpoložljiva možnost. Celo podjetja, ki so pred tem delovala izključno v živo, so se tedaj prilagodila in prešla na digitalno, to je bila namreč edina možnost preživetja. Tudi v fizičnih trgovinah so prepoznali vrednost brezstičnega plačevanja, ki je le še raslo. V Visi smo opazovali, kako se je v obdobju le nekaj mesecev zgodil digitalni napredek, ki običajno traja več let. Vsem nam je jasno, da se je vedenje potrošnikov in poslovnega sveta digitaliziralo trajno in se bo ta trend le še nadaljeval, je poudarila direktorica Vise za Slovenijo Alenka Mejač Krassnig.

Digitalno plačevanje je nedvomno spremenilo tudi panogo plačil. Digitalna preobrazba je v letih pandemskih ukrepov pospešeno tekla v vseh sektorjih. Potrošnja se je preoblikovala tako na spletu kot v realnem svetu.

Ljudje se tega sicer ne zavedajo, a dejstvo je, da digitalno plačevanje prinaša koristi državi, gospodarstvu, ponudnikom blaga in storitev ter nenazadnje vsakemu od nas – potrošnikom, saj tako krepimo konkurenčno okolje ter se ob bok postavljamo digitalno zrelejšim trgom, poudarja Mejač Krassnig.

Trend prehoda v digitalno potrjujejo tudi raziskave. Visina raziskava Digitalno plačevanje iz leta 2022, ki je bila izvedena v osmih srednjeevropskih državah, je pokazala:

- da večina vseh potrošnikov, tudi Slovenci, pri digitalnem plačevanju ceni hitrost in priročnost.

- Hitrost je navedlo 53 odstotkov potrošnikov, udobje 50 odstotkov, varnost pa 30 odstotkov vprašanih.

-Slovenski potrošniki, ki plačujejo digitalno, med prednostmi tovrstnih načinov plačevanja vidijo tudi varnost.

-Hkrati je raziskava pokazala, da se je kar 37 odstotkov vprašanih znašlo v situaciji, ko niso mogli plačati s plačilno kartico, ker mesto nakupa ni imelo POS terminala.

Slovenski trg je v zadnjih letih že doživel obetavno rast števila POS terminalov in omogočanja e-trgovine. A če smo pošteni, to lahko rečemo predvsem za velike trgovce na drobno, medtem ko je digitalno plačevanje pri mikro in malih ponudnikih blaga ali storitev še v zaostanku. Delež mikro in malih trgovcev, ki sprejemajo digitalna plačila, je v primerjavi s srednjimi in velikimi podjetji najnižji.

Na poti k digitalni Sloveniji

Raziskava Evropske centralne banke o uporabi gotovine, kartic ter drugih plačilnih instrumentov na prodajnih mestih iz 2022, izvedena med gospodinjstvi v evroobmočju, kaže, da je bilo na prodajnih mestih v Sloveniji 73 odstotkov transakcij opravljenih z gotovino. Vrednost teh gotovinskih transakcij je predstavljala 59 odstotkov vrednosti vseh plačil na prodajnih mestih. Glede na to očitno nasprotje je v bližnji prihodnosti pričakovati veliko povpraševanje potrošnikov po prehodu na bolj inovativna digitalna plačilna sredstva. Da je razmislek o uvedbi digitalnih plačil lahko na mestu tudi na strani trgovca, kaže podatek, da je povprečna vrednost opravljenih gotovinskih plačil znašala 33 evrov, medtem ko je potrošnik s kartičnim plačilom v povprečju potrošil 70 evrov.

Visa je konec februarja letos predstavila triletni program Slovenija plačuje digitalno. Skozi ta program želi Visa s partnerskimi bankami Slovenijo še bolj približati digitalni družbi; mikro in malim podjetjem želi pomagati pri rasti poslovanja, podjetjem in potrošnikom pa omogočiti izbiro načina plačevanja ter poslovanja. Programu so se že pridružile NLB d.d., Nova KBM d.d., SKB d.d. in Banka Intesa Sanpaolo d.d., podpirajo pa ga tudi Združenje bank Slovenije, Slovenska turistična organizacija in AmCham Slovenija. "Trgovcem, ki bodo pristopili k programu Slovenija plačuje digitalno, bomo zagotovili subvencioniranje stroškov uporabe POS terminala. Ugodnosti bodo ponudnikom blaga in storitev, predvsem mikro in malim podjetjem, na voljo za obdobje najmanj devet mesecev.

Inovacije s pomočjo digitalnih plačil

Hitro naraščanje uporabe digitalnih metod plačevanja v Srednji in Vzhodni Evropi je jasen pokazatelj, da so potrošniki pripravljeni sprejeti ta priročen in preprost način plačila. Ob izboljšani ravni varnosti (s pomočjo t. i. tokeniziranih številk kartic) je to rešitev, ki jo zlasti potrošniki v tem delu Evrope izberejo kot najprimernejši način vsakodnevnega plačevanja, tako v fizičnih kot spletnih trgovinah.

Sodeč po ugotovitvah lanske raziskave družbe Visa lahko rečemo, da so tudi slovenski potrošniki pripravljeni začeti uporabljati to možnost, zato morajo biti prizadevanja tržne industrije usmerjena v uvajanje preverjenih rešitev, dodaja Mejač Krassnig.

