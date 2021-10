Enajst gorenjskih županov podprlo Kranj kot lokacijo nove regijske bolnišnice

Zdravstveno varstvo se na Gorenjskem izvaja razdrobljeno, na štirih lokacijah. Nova regijska bolnišnica je zato nujna, kar že več let potrjujejo demografski podatki: število bolnišničnih obravnav, po katerih je Gorenjska uvrščena takoj za osrednjeslovensko statistično regijo, pomanjkanje prostorskih, kadrovskih in finančnih kapacitet, dotrajanost in arhitekturna neustreznost objektov, nezmožnost širitve in razdrobljenost programov oziroma dostopa do storitev zdravstvenega varstva v regiji, so sporočili iz občine Kranj.

Najlažji dostop do zdravstvenih storitev bi največjemu številu prebivalcev omogočila nova regijska bolnišnica v Kranju. Da je Kranj najboljša možna lokacija za novo pridobitev, so s pismom podpore izrazili tudi župani enajstih gorenjskih občin, poleg Mestne občine Kranj (MOK) še občine Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki in Žiri. "Za načrtovano širitev regijske bolnišnice naštete občine podpiramo predlagano lokacijo Zlato polje v Mestni občini Kranj. Gradnja novih bolnišničnih kapacitet je pomembna na regionalni ravni in je v širšem javnem interesu," so zapisali v pismu in dodali: "Širitev na območju MOK bo omogočila najlažji dostop do zdravstvenih storitev največjemu deležu prebivalstva regije, hkrati pa razpolaga z najmočnejšo zaledno infrastrukturo (stanovanjska naselja, šole, vrtci itd.), potrebno za učinkovito delovanje."

Župani so v pismu izrazili tudi podporo in zahtevo, da se v prostorih obstoječih gorenjskih bolnišnic, to so Splošna bolnišnica Jesenice, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, še naprej ohranjata in razvijata sekundarna in terciarna javna zdravstvena dejavnost. Hkrati spodbujajo ohranitev in razvoj Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v občini Jesenice.