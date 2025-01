V požaru enajst poškodovanih: hude opekline, zlomi hrbtenice in zastrupitve z monoksidom

Po požaru, ki je izbruhnil v dijaškem domu na Poljanski ulici, so iz UKC Ljubljana posredovali podatke o stanju poškodovancev. Sprejeli so jih enajst. Štiri osebe so se zastrupile z monoksidom, njihovo stanje je stabilno. Tri so huje poškodovane – ena ima hude opekline, dve osebi pa bosta zaradi zloma hrbtenice in zloma skočnice operirani na travmatologiji.