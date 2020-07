Enajsti petek v znamenju protestov, na Prešernovem trgu dvojni rumeni jopiči

Vse skupaj se je tokrat začelo že ob 18. uri, ko so na Prešernov trg prišli nasprotniki vlade v pustnih maskah in različnih kostumih, čez katere so oblekli rumene jopiče – to so poimenovali rumena maškarada. Tako oblečeni so pričakali nasprotno stran, ki podpira aktualno vlado, in je na Prešernov trg prav tako prišla v rumenih jopičih.

Protivladne protestnike je nagovoril eden izmed osrednjih aktivistov na petkovih protestih Jaša Jenullin med drugim dejal: "Pijte vodo, držite se nazaj, dan bo še dolg."V Ljubljani je ob začetku protestov še vedno bilo 31 stopinj Celzija. Mesto pod Prešernovim spomenikom pa so medtem zavzeli zamejski Slovenci, ki imajo transparente z napisi "Narod, ki pozablja lastno zgodovino, nima bodočnosti", "Trst je tudi naš"in pa "Pahor izdajalec".