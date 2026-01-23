Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Enak cilj, a drugačna pot: koalicija in opozicija o dvigu minimalne plače

Ljubljana, 23. 01. 2026 18.16 pred 23 dnevi 2 min branja 19

Avtor:
Žiga Bonča
Minimalna plača

Vsi si zaslužijo dostojno plačilo za svoje delo, je ob odzivih politike na dvig minimalne plače slišati tako iz vrst parlamentarne koalicije kot opozicije. Opozicija sporoča, da bi imeli državljani bistveno višje plače, če jih ne bi vlada Roberta Goloba obremenila z novimi davki. Minister za delo Luka Mesec pa na drugi strani odgovarja, da lahko neodgovorno zniževanje davkov državo celo pahne v recesijo.

Enak cilj, a drugačna pot, ki vodi do izpolnitve. Koalicijske stranke podpirajo odločitev Mesca, ki bo zaposlenim z minimalno plačo že februarja prinesla višje izplačilo. "Mene je nekdo, ki je eden največjih slovenskih menedžerjev, po osamosvojitvi naučil, da so delavci največji kapital podjetja. Da so delavci lahko zadovoljni, jih je treba plačati tako, da preživijo," je dejal Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda.

"Podjetja izkazujejo rekordne dobičke, tako da bi rekel, da ravno kakšnih turbulentnih razmerij, kar se tiče zaposlovanja, s tem dvigom ne bomo povzročili," pa je dejal Soniboj Knežak iz SD.

Proti višji minimalni plači ni niti opozicija, a bi višje izplačilo zagotovila z davčno razbremenitvijo plač zaposlenih.

"Če oni ne bi ukinili oziroma prekinili postopnega povečevanja davčne olajšave, potem bi minimalna plača že bila več kot 1000 evrov in tudi ostale plače bi bile za 15 odstotkov višje," meni predsednik SDS Janez Janša.

"Tiščijo vedno več prejemnikov plač v minimalno plačo, to je perspektiva Goloba in Levice – večina Slovencev na minimalni plači. Naša perspektiva je drugačna, z razbremenitvijo, z višanjem splošne dohodninske olajšave bi sprostili to obremenitev in povišali vse plače na celotni lestvici," pravi Janez Cigler Kralj iz NSi.

"Pot je prava v razbremenitvi dela, ne pa v administrativnem dvigovanju višine plač," je dejal predsednik Demokratov Anže Logar.

Tudi v Levici sicer podpirajo nižjo obdavčitev plač, bi pa na drugi strani povišali obdavčitev premoženja. "Neodgovorno zniževanje davkov nas lahko kot državo hitro pripelje v nov ZUJF, nove varčevalne ukrepe in konec koncev tudi v recesijo," meni minister za delo Luka Mesec.

Podobno Socialni demokrati, ki bi uvedli progresivno obdavčitev premoženja. "Od 1 do 5 tisočink na premoženje, komplet premoženje, se pravi premičnine in ostalo premoženje, vključno tudi s cerkvenim premoženjem, in nenazadnje tudi podjetij, ki imajo pri nas samo transakcijske račune, dobička pa v Sloveniji ne izkazujejo," je razložil Knežak.

NSi pa je v odgovor na potezo Mesca zagnala peticijo za znižanje DDV-ja za 15 osnovnih živil, da bi s tem znižali cene hrane. Podoben predlog je koalicija nedavno že zavrnila s pojasnilom, da bi bil učinek na pocenitve razmeroma majhen.

minimalna plača dvig koalicija opozicija
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.22
Janša je deb…. Luka pa še večji
Odgovori
-1
0 1
peresni
24. 01. 2026 19.35
Ob SDS NSi Logarju nimamo nobene možnosti za dostojno preživetje. To so diletantski koruptivnesi. Da vidimo zdaj integriteto desnice, NSi, Vrtovca...ki se ves čas o tem kričijo. Ovaden je zaradi kriminala ..bo odstopil ali uveljavljal poslansko imuniteto? Le zakaj NSi ni glasovala za zakon " kriminalec ne sme biti poslanec"
Odgovori
-3
0 3
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.24
FDV in zemlja je ravna ?
Odgovori
+3
3 0
peresni
24. 01. 2026 17.50
Razlika je ogromna in do neba vpijoča ..desni nikoli ne naredijo nič za delavca. Kaj vam tu ni jasno?. Bravo Levica.
Odgovori
-1
2 3
Vera in Bog
24. 01. 2026 20.25
Do neke mere drži. Levi ga pa spravijo v revščino
Odgovori
+1
1 0
OrodniK
24. 01. 2026 16.53
Emmm, a je blo treba članek o nategunu Resničnemu Stevotu onemogočit komentarje...🤣🤣🤣 Prozorni ste! Nov nateg ki ga ponujate kot " zunajsistemskega", samo da se ohrani vladavina " pravih".... 🤣🤣🤣 Preveč ste očitni, ne bo delovalo....
Odgovori
+5
5 0
zmago56
24. 01. 2026 15.01
Višje plače povzročijo višje cene, revež pa postane še večji revež. Komur to ni jasno naj povpraša koga, ki je plačo še v Jugoslaviji dobival in so skoraj vsi milijonarji bili, a kljub temu reveži.
Odgovori
+8
8 0
marker1
24. 01. 2026 14.08
Začnite migrante obračati na meji. Ostale pa nagnati delati, če pa ne bodo hoteli pa izgon. Pa začnite se brigati za lastno državo, ne pa za vzdrževanje migrantov, Palestino, Ukrajino in Republiko srbsko.
Odgovori
+5
5 0
Smuuki
24. 01. 2026 13.56
Luka uprizarja nateg. Prizadel bo delodajalce in prejemnike višjih plač. Na drugi strani bodo malo kasneje deležni višjih položnic v vrtcu, manj ugodnosti pri social transferjih. Za nezaposlene socialturiste se ne bo poslabšalo nič. Vedno je tepen tisti ki dela pod levo vlado
Odgovori
+5
5 0
mali.mato
24. 01. 2026 11.25
Gotovo je boljša pot, ki jo zagovarja desnica. Socialisti niso nikoli znali delat z denarjem. Dokler ga ne zmanjka še gre, potem pa.....
Odgovori
+5
5 0
zmerni pesimist
24. 01. 2026 11.09
No sedaj pa še bombončke za upokojence
Odgovori
+5
5 0
SloButale
23. 01. 2026 21.57
Janšizem = propad Slovenije
Odgovori
-10
0 10
marker1
24. 01. 2026 14.01
Golobizem: Bankrot Slovenije
Odgovori
+4
4 0
peresni
23. 01. 2026 20.17
Pod Logarjem, Janšo, Vrtovcem...ki bodo znižali davke (predvsem za bogate in uničili vse javne storitve zaradi pomanjkanja denarja) ki bodo izzvali recesijo in priklicali njim tako željeno trojko ..bo večina naivnih državljanov brez članskih izkaznic desne sekte potrebovala tri službe, da bo plačala položnice in hrano . Zdravstvenega zavarovanja si večina delavcev ne bodo mogli privoščiti ker javne sheme ne bo in bo obrok 200- 300 mesečno za privat zavarovalnice. Seveda to ne bo pokrivalo skoraj nobene operacije. In otrok bo mogoče zdelal še osnovno šolo z najslabši i programi ....ker naprej bo vse plačljivo. Zlatousti lažnoprisežni desničarji vam bodo v enem mandatu uničili dostojno življenje za tri generacije v religiozno toksičnem nasilnem vsakdanu
Odgovori
-12
1 13
St. Gallen
23. 01. 2026 20.23
Kje ti vidis desnicarje v slo?
Odgovori
+7
8 1
marker1
24. 01. 2026 14.04
Pod tvojo vlado se pa cedita mleko in med. Zakaj pa zvišujete minimalne plače, če nam vsi zavidajo gospodarsko rast? Pod levimi vladami je bila država vedno zapravljiva. Trenutna pa nosi zastavo v metanju denarja skozi okno.
Odgovori
+5
5 0
peresni
24. 01. 2026 17.51
Večina razen vas plačancev in lenuhov je zadovoljna
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534