Enak cilj, a drugačna pot: koalicija in opozicija o dvigu minimalne plače

Enak cilj, a drugačna pot, ki vodi do izpolnitve. Koalicijske stranke podpirajo odločitev Mesca, ki bo zaposlenim z minimalno plačo že februarja prinesla višje izplačilo. "Mene je nekdo, ki je eden največjih slovenskih menedžerjev, po osamosvojitvi naučil, da so delavci največji kapital podjetja. Da so delavci lahko zadovoljni, jih je treba plačati tako, da preživijo," je dejal Lenart Žavbi iz Gibanja Svoboda.

"Podjetja izkazujejo rekordne dobičke, tako da bi rekel, da ravno kakšnih turbulentnih razmerij, kar se tiče zaposlovanja, s tem dvigom ne bomo povzročili," pa je dejal Soniboj Knežak iz SD.

Proti višji minimalni plači ni niti opozicija, a bi višje izplačilo zagotovila z davčno razbremenitvijo plač zaposlenih.

"Če oni ne bi ukinili oziroma prekinili postopnega povečevanja davčne olajšave, potem bi minimalna plača že bila več kot 1000 evrov in tudi ostale plače bi bile za 15 odstotkov višje," meni predsednik SDS Janez Janša.

"Tiščijo vedno več prejemnikov plač v minimalno plačo, to je perspektiva Goloba in Levice – večina Slovencev na minimalni plači. Naša perspektiva je drugačna, z razbremenitvijo, z višanjem splošne dohodninske olajšave bi sprostili to obremenitev in povišali vse plače na celotni lestvici," pravi Janez Cigler Kralj iz NSi.

"Pot je prava v razbremenitvi dela, ne pa v administrativnem dvigovanju višine plač," je dejal predsednik Demokratov Anže Logar.

Tudi v Levici sicer podpirajo nižjo obdavčitev plač, bi pa na drugi strani povišali obdavčitev premoženja. "Neodgovorno zniževanje davkov nas lahko kot državo hitro pripelje v nov ZUJF, nove varčevalne ukrepe in konec koncev tudi v recesijo," meni minister za delo Luka Mesec.

Podobno Socialni demokrati, ki bi uvedli progresivno obdavčitev premoženja. "Od 1 do 5 tisočink na premoženje, komplet premoženje, se pravi premičnine in ostalo premoženje, vključno tudi s cerkvenim premoženjem, in nenazadnje tudi podjetij, ki imajo pri nas samo transakcijske račune, dobička pa v Sloveniji ne izkazujejo," je razložil Knežak.

NSi pa je v odgovor na potezo Mesca zagnala peticijo za znižanje DDV-ja za 15 osnovnih živil, da bi s tem znižali cene hrane. Podoben predlog je koalicija nedavno že zavrnila s pojasnilom, da bi bil učinek na pocenitve razmeroma majhen.