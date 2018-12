Neenakosti med spoloma ne bomo odpravili še 200 let

Države bodo ob trenutnem tempu za popolno enakopravnost med spoloma v povprečju potrebovale 108 let, na področju dela pa 202 leti, v letnem poročilu opozarja Svetovni gospodarski forum (WEF), ki ugotavlja, da se je enakopravnost med spoloma letos na globalni ravni znova nekoliko zmanjšala. Slovenija je letos na lestvici s 7. padla na 11. mesto.

Razlika med moškimi in ženskami trenutno v povprečju na vseh štirih analiziranih področjih znaša 32 odstotkov v korist moških. Največja je na področju politike, in sicer 71,1 odstotka, sledi pa delo z 41,9 odstotka. Na področju zdravja razlika znaša 4,6, na področju izobraževanja pa 4,4 odstotka.

Razlika med ženskami in moškimi se je zmanjšala zgolj na področju dela, kar je predvsem posledica tega, da se je znižala razlika v plačah, ki zdaj znaša približno 51 odstotkov v prid moških. Povečalo pa se je število žensk na vodilnih položajih, in sicer na 34 odstotkov.

Je pa medtem manj žensk na trgu dela, kar je predvsem posledica avtomatizacije, ki nesorazmerno vpliva na delovna mesta, ki jih običajno opravljajo ženske. Poleg tega je žensk manj v rastočih področjih zaposlovanja, ki zahtevajo tehnična, inženirska, znanstvena in matematična znanja, ugotavlja WEF.

V povprečju od 100 poslancev le 24 žensk

Na preostalih treh analiziranih področjih zdravstva, izobraževanja in politike so se razlike med spoloma povečale. Na slednjem gre predvsem za to, da so ženske zgolj na čelu 17 od 149 analiziranih držav. Na ministrskih položajih je na globalni ravni 18 odstotkov žensk, v parlamentu pa jih je 24 odstotkov.

Na vrhu lestvice enakosti med spoloma je že deseto leto zapored Islandija, sledita pa nordijski državi Norveška in Švedska. Na zadnjih mestih so medtem Sirija, Irak, Pakistan in Jemen.

Slovenija je letos izpadla iz prve deseterice in je na 11. mestu, lani je bila 7. Razlika v povprečju vseh štirih področij znaša 21,6 odstotka. Največja je na področju politike, in sicer 64 odstotkov, pri delu je 20,5 odstotka, pri zdravstvu dva odstotka, pri izobraževanju pa razlike ni. Na področju zdravstva pa je Slovenija na prvem mestu glede enakosti med spoloma med vsemi državami, piše na spletni strani WEF.