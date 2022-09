'Ene politike ima dobre Golob, druge Janša. Imel bi nalogo, da med njimi vzpostavim dialog'

Strategija je takšna, kot bo strategija, ko bom predsednik: delavnost, načrt, vizija in prava ocena situacije. Mislim, da smo z mojo ekipo, ki je odlična, pravilno zastavili pot. Vedeli smo, da bom zbiral podpise kot neodvisni kandidat, ne glede na to, ali bom dobil povabilo od katere koli stranke, in vedel sem, da bo to zame kot popolnoma neodvisnega kandidata velik zalogaj. Zasnoval sem fantastično ekipo, volilni štab z izjemno sposobnimi ljudmi, mladimi. In seveda vsi prostovoljci, ki so pristopili in dejansko zaupali vame ter pomagali zbirati podpise, ker me poznajo. To je bil uspeh tega.

Jaz zase rečem, da sem liberalni konservativec. Ene stvari vidim zelo liberalno, druge mogoče bolj konservativno. In s tem se ne obremenjujem, ljudje smo večbarvni, večplastni in mislim, da je treba tako tudi gledati na življenje. Stališča se tudi spreminjajo in s tem ni nič narobe. Če bi bil predsednik republike, bi bilo zame pomembno samo, da delam v interesu vseh ljudi, torej vseh Slovencev in Slovenk.

Kdo pa so ljudje, ki sodelujejo z vami? Razumemo, da je to vaša družina. Kdo še?

Zavedam se, da sem na političnem parketu popolnoma novo ime in tudi popolnoma jasno mi je moje izhodišče, moja štartna pozicija, s katere sem štartal kot neodvisen kandidat. Glede na to, da mi je tako dobro uspelo pri podpisih, verjamem, da bom dober vtis naredil tudi pri volivcih. Obljubim, to je tisto, kar lahko jaz naredim, da se bom potrudil najbolje, dal bom vse od sebe, celega sebe, kot se dam v vsaki stvari. Ne morem pa vplivati na zunanje dejavnike in vrednosti tistih, ki imajo za seboj stranke, tisti bodo lažje prišli do glasov. Ampak moja glavna obremenitev ni to, pač pa, da moje sporočilo predam volivcem. Upam, da bo demokracija pokazala prave barve, da se bomo imeli vsi kandidati možnost predstaviti in da nas bodo obravnavali enako.

Kampanja bo skromna, ker finančnih sredstev za to nimam. Sprejemal bom sredstva fizičnih oseb in donatorjev. Ampak odkrito povem, da bo čisto spontano, niso vedno sredstva bistvena, mislim, da je bistvena vizija in bistveno je tisto, kar ima človek povedati. V to verjamem, seveda pa bo na koncu rezultat povedal svoje.

Hkrati se začenja kampanja in to bo še en zahteven projekt. Kako jo boste financirali? Kdo vam pri tem pomaga?

Ravno to je tisto, česar ne smemo več zasledovati in o čemer govorim, da je napačno. Ni bližjega. Pomembno je samo, da skupaj sprejemamo politike, dobre za Slovenijo. Ene politike ima dobre Robert Golob, druge Janez Janša. Nikakor se ne mislim opredeljevati do enega ali drugega, kot predsednik bi imel v prvi vrsti nalogo, da vzpostavim dialog med tema dvema politikama. Notranja politika, ki smo ji priča zdaj, in to je tudi eden od ključnih razlogov, zakaj sem najavil kandidaturo, je destrukcija, ki jo v naši državi izvajamo že 30 let. Postavimo stvari in jih podremo. In to igračkanje se mora na eni točki končati oziroma moramo stopiti bolj konstruktivno v dialog. Vsak pljunek z desne proti levi ali z leve proti desni je pljunek v obraz lastnemu narodu. Politika se mora zavedati, da delamo za Slovence in Slovenke. In to je bistveno. Ne pa, kdo ima prav, kdo je boljši, kdo slabši.

Vam je v tem smislu blizu zdajšnji predsednik Pahor?

Absolutno. Borut Pahor je bil zelo dober predsednik, ker je uspel ves ta čas ohraniti mir in povezovalno politiko. Bi pa rekel, da je bil preveč ohlapen. To je moja kritika gospodu Pahorju. Vse spoštovanje za to, kar je naredil, ampak mislim, da bi si moral bolj prizadevati, da bi opozicija in vlada sodelovali.

Pa če bi to počeli vi, kako bi to naredili?

Z dialogom. Ne z dialogom na načelni ravni, da pridem in rečem, da je pomemben dialog. Ampak recimo redni sestanki opozicije in vlade, ki bi morali biti na tedenskem, 14-dnevnem ali mesečnem nivoju. To bi se moralo dogajati, hočeš, nočeš, moraš. Dogovor, pogovor in sodelovanje so bistveni v vsaki življenjski situaciji. Tudi v družini, če se oče in mati ne pogovarjata, družina bo dobro funkcionirala.

Borut Pahor zase pravi, da ni moralna avtoriteta. Vi bi bili?

Ne moremo reči, da Borut Pahor ni. Jaz pa, glede na to, da sem mlad človek in nov v politiki, bi si moral avtoriteto najprej zgraditi. Pomembno je, da ti ljudje in politiki v prvi vrsti zaupajo. To pa si zgradiš z dobrim odnosom do vsakega človeka. S spoštovanjem do vsakega politika, ne s prejudiciranjem, da je nekdo takšen ali drugačen. In to je bistven pristop, ki ga nameravam imeti do vsakega, s katerim bom sodeloval, bodisi je to gospod Robert Golob bodisi je to gospod Janez Janša. Bistveno načelo je, imej spoštovanje do vsakega človeka, se pogovori z njim in ga spoštuj. Verjamem, da se spoštovanje vrne in potem se lahko začne dialog.

Bi krepili pristojnosti predsednika republike?

Mislim, da to ni potrebno. Predsednik republike je človek, za katerega si želimo, da bi postal depolitiziran in čim bolj nevtralen. Verjamem, da lahko s temi pooblastili, ki jih ima, naredi ogromno. Če lahko ljudje, civilna družba in nevladne organizacije premikajo stvari na bolje, kako jih potem ne bi mogel predsednik države. Kar se tiče dodatnih pooblastil za sprejemanje zakonov, recimo veto, pa menim, da bi to politiko samo še oteževalo.

V javni prostor ste se zasidrali z družinsko zgodbo, po tem in vaši humanitarni dejavnosti vas tudi poznamo. Vaša zasebnost je zelo javna in povsem na dlani. Če bi sedli na predsedniški stolček, kako bi ravnali z zasebnostjo, kako bi jo varovali, če bi jo želeli?

Predsednik republike mora biti v prvi vrsti človek, ki je med ljudmi in za ljudi. In izogibanje javnemu življenju je za predsednika republike slabo, celo neodgovorno. Ljudje potrebujejo predsednika, ki ima državljane rad in da je absolutno javno prisoten. Ne moreš se skrivati več pred javnostjo, tega se zavedam. Ampak tudi moje življenje je doslej bilo takšno, jaz imam to rad, z javnostjo rad delim svoje misli, življenje in s tem nimam popolnoma nobenega problema.

In tudi družino?

In tudi družino, absolutno. Ena od stvari, ki si je želim, je, da se v javni prostor umesti, da ima predsednik s seboj družino in ženo, seveda v primerih, kjer je to možno. Ker žena je za moža, predsednika, če hočete, ključ. Ta sinergija v družini zelo vpliva na delovanje predsednika in ne vidim smisla, da bi predsednik republike to skrival. Pa mislim, da je ljudem to tudi všeč.

Posebno pozornost, pravite, boste namenili ranljivim skupinam, posebej otrokom z redkimi boleznimi, kar je, glede na vašo življenjsko preizkušnjo, bilo pričakovati. Aktivno humanitarstvo boste kot predsednik republike morali pustiti za seboj. Ali pač?

Ravno nasprotno. Nikoli ne bom pozabil na otroke z redkimi boleznimi in ostale ranljive skupine, to bo moja velika skrb tudi, če bom predsednik republike. In vse bom naredil, da se njihov status izboljša, saj sem ga skozi situacijo Viljem Julijan občutil na svoji koži, tudi slovensko zdravstvo. Društvo Viljem Julijan bom kot predsednik še okrepil.

Nadaljevali bi z delom znotraj društva? Kako si to predstavljate?

Absolutno. Razmišljam, da bi deloval nek tim, nad katerim bi seveda jaz imel tudi nadzor. Ampak glede na to, kakšno dobro sodelovanje imam z dr. Nejcem Jelenom, mu zaupam, in zagotovo bi to teklo še bolje kot sedaj.

Ampak predsednik je predsednik vseh, tudi drugih društev. Težko enega favorizira.

Prizadeval bi si, da bi poskrbel za vse. Ranljive skupine so zelo široka skupina, redke bolezni so en mali segment, potem pa so še socialno šibki, invalidi, starostniki, mamice, ki so ostale same. Imamo ogromno ljudi in tudi ogromno društev, s katerimi sodelujemo že zdaj, tako da v bistvu ne vidim nobenega problema, vidim samo pozitivno plat. In za ranljive skupine bom storil vse, kar je v moji moči.

Ste tudi glasbenik, pravkar ste organizirali koncert, koliko so to predvolilna ravnanja?

Nič. Politike s tem ne mešam, ker se mi zdi to popolnoma neprimerno. Koncert Viljem Julijan bo in je bil, tega smo začeli organizirati pred skoraj slabim letom. Stvari so se poklopile in to je to.

Torej niste agitirali ljudi na teh koncertih?

Absolutno ne. To ne gre skupaj.

Če vam kandidatura ne uspe, je pa gotovo na nek način promocija vas kot osebnosti, humanitarca, glasbenika. Vidite tudi v tem smislu kake koristi?

Smisel vidim v tem, da ljudem predstavim sebe kot človeka, mojo vizijo, da me spoznajo, kdo sem in da me spoznajo kot človeka s stališči. Ne razmišljam pa v smislu, da bi to bila promocija, moj resničen vzvod je bil, da to, kar sem prenesel iz društva in moje družbene aktivnosti od leta 2013, ko sem bil tudi zagovornik načel strpnosti, imel sem turneje po vsej Sloveniji, razširim še na državno raven.

Kako ste sprejeli odločitev ustavnega sodišča glede pravic istospolnih, seveda tudi posvojitve otrok in izenačitve ostalih skupnosti?

Sprejel sem jo zelo dobro. Mislim, da je pravica, da se ljudje odločajo, da smo odprta družba, konec koncev zahod gre v to smer. Pa niti ne zato. Vsi smo ljudje. Če je potreba po tem, da se ljudje počutijo v tej družbi bolj svobodne, je to edino pravilno. Ne problematiziram, ne vidim nobenega problema v tem, da se bi istospolni poročali. Veliko bolj je pereča tema, ali lahko imajo istospolni otroke. Ampak tudi za to sem. Zakaj ne? Pomembno je, da je družina ljubeča. Imamo tudi čisto normalne družine, v katerih se dogajajo katastrofe. Vendar tudi pri tem, da imajo istospolni partnerji otroka, gre za postopek, ki ni tako zelo enostaven. In ne si misliti, da si vsi istospolni partnerji želijo otroka in ga bodo vsi imeli in bodo hodili po cesti. To ne gre tako. Je pa res, da se bo morala družba na to še privaditi. Ampak tudi, ko smo pred desetletji začeli govoriti o istospolnosti, je bil to velik problem. Zdaj se to problematizira, ampak sam v tem dolgoročno ne vidim nič spornosti in to podpiram.