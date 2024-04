Energetika Ljubljana z majem znižuje cene plina za desetino

Ljubljansko javno podjetje Energetika Ljubljana, peti največji ponudnik plina v državi, bo s 1. majem, ko se izteče cenovna regulacija, znižalo cene plina za 10 odstotkov. Razlog za takšno poslovno odločitev so ugodnejše tržne razmere in nižje nabavne cene na veleprodajnem trgu, so danes sporočili iz družbe.