Energetika Ljubljana znižuje cene plina za gospodinjstva

Prizadetim v poplavah javno podjetje nudi popust oz. jim električno energijo in plin nudi za en evro za megavatno uro do konca leta. Tistim, ki imajo uničene napeljave ali peči, nudi še dodatni popust 300 evrov. Teh je po njegovih besedah trenutno okoli 50.

Po ponedeljkovem začetku ogrevalne sezone v Ljubljani, saj se je od 80 do 90 odstotkov toplotnih postaj priključilo na omrežje, je glede cene toplote za daljinsko ogrevanje oz. iz vročevoda spomnil, da so jo znižali novembra lani. Ta znaša 79,07 evra za megavatno uro brez DDV in bo do novega leta ostala enaka. "To ceno bomo obdržali do konca leta," je napovedal Lozej. Po novem letu se bodo odločili, kako naprej, je dodal.

Kot je dodal, je družba vse odpadke, ki so nastali na poplavljenih območjih, odpeljala. Iz Ljubljane in primestnih občin, ki so zaprosile za pomoč, so na deponijo pripeljali 7500 ton komunalnih odpadkov. Iz Ljubljane so odložili okoli 1800 ton mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov. Celoten strošek obdelave teh odpadkov znaša nekaj več kot milijon evrov, ta strošek jim bo po pogodbi z ministrstvom za obrambo vrnila država.

Kanal C0 ni bil poškodovan

Direktor Javnega holdinga Ljubljana Krištof Mlakar je glede povezovalnega kanala C0, ki leži v bližini reke Save, zatrdil, da ga poplave niso dosegle v nobenem delu. Ker so se po poplavah pojavile po njegovih besedah "strahovite dezinformacije o tem, kako je razmetalo kanal", so ga pregledali. "Do sedaj zgrajeni kanal so pregledali fizično in s kamero in nikjer na 12-kilometrski trasi ni poškodbe," je poudaril.

Ljubljanski župan Zoran Janković je povedal, da za preostalih nezgrajenih 128 metrih v bližini Hipodroma Stožice čakajo na gradbeno dovoljenje. Ko ga bodo prejeli, bodo za končanje projekta v celoti potrebovali še kakšen teden. S tem bodo lahko na kanalizacijo priključili hiše, ki imajo sedaj greznice. "To pomeni, da bo podtalnica bolj čista in zaščitena," je ocenil in povedal še, da danes poteka tehnični pregled čistilne naprave iz tega projekta.