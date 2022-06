Energetska podjetja kujejo ogromne dobičke

Dobiček podjetja Gen-I, prodajalca električne energije in plina, se je po izračunu Financ glede na leto 2019 povečal za rekordnih 373,4 odstotka. Gen-I je edini električni distributer, ki je gospodinjskim odjemalcem obljubil, da cene elektrike ne bo dvigoval. Zdaj razmišlja, da bi to podaljšali do konca julija. A od kod potem takšni dobički? "Zaradi vseh vlaganj v digitalizacijo in analitiko na mednarodnih trgih. Poslujemo na 23 trgih, kjer poskušamo ustvariti zelo visoke nadplanske vrednosti, vse na osnovi večje nihajnosti cen. Skratka, bolj kot cene nihajo, več uspemo ustvariti," razloži Igor Koprivnikar, direktor podjetja Gen-I. Elektriko kupujejo na borzi, a jo uspevajo kupovati po najnižjih cenah. Od oktobra do junija so na račun umikov in visokih cen pri drugih trgovcih dobili že 56.000 novih odjemalcev, še pravi Koprivnikar.

Tudi Geoplin je povečal čisti dobiček za 101 odstotek, OMV pa s prodajo naftnih derivatov za 9,6 odstotka.