Energetska revolucija v podjetjih: zakaj baterije niso več le za telefone in avtomobile?

Si želite, da bi strošek elektrike v podjetju postal vaš prihodek? Čas je za hranilnik električne energije – pametno rešitev, ki podjetjem prinaša prihranke, neodvisnost in nove prihodke.

Geo Energy - strokovnjaki za napredno shranjevanje energije FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Zakaj hranilnik električne energije?

V času energetske negotovosti, visokih cen in vedno večjih zahtev po trajnostnem poslovanju podjetja iščejo rešitve za stabilno, ekonomično in okolju prijazno oskrbo z energijo. Ena takšnih rešitev je prav hranilnik električne energije – tehnologija, ki je še pred nekaj leti veljala za prihodnost, danes pa postaja standard. V ospredju te energetske revolucije je podjetje Geo Energy, ki s svojimi naprednimi sistemi podjetjem omogoča: - optimizacijo stroškov elektrike, - doseganje energetske neodvisnosti - prodajo viškov elektrike ob najbolj donosnih urah.

Pametno shranjevanje za pametno poslovanje

Hranilniki električne energije omogočajo, da podjetja shranijo energijo iz lastne sončne elektrarne in jo uporabijo takrat, ko je elektrika najdražja. To pomeni občutne prihranke – stroški se lahko znižajo tudi do 70 %! Še posebej v industrijskih obratih in logističnih centrih, kjer so konične obremenitve visoke, so učinki takojšnji in jasno merljivi.

Investicija, ki se povrne že v 2-3 letih

Slovenska podjetja imajo danes izjemno priložnost – prek Borzenovih pobud lahko pridobijo do 45 % nepovratnih sredstev za naložbo v hranilnik električne energije. Geo Energy podjetjem pomaga skozi celoten postopek: - projektiranje in izvedbo, - integracijo v obstoječe energetske sisteme, - pripravo dokumentacije in prijavo na razpis, - dolgoročno vzdrževanje in optimizacijo, - upravljanje hranilnika za čim višje prihranke in zaslužke. Na ta način lahko podjetja – brez dodatnega administrativnega bremena – izkoristijo razpoložljiva sredstva in povečajo donosnost svoje naložbe. Z napredno analitiko in sistemom za spremljanje porabe v realnem času Geo Energy pripravi individualno strategijo za vsako podjetje. V kombinaciji z lastnimi obnovljivimi viri se investicija lahko povrne že v 2 do 3 letih.

Hranilnik električne energije FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Modularnost in prilagodljivost za vsak tip podjetja

Ne glede na to, ali ste manjše podjetje, kmetija, hotel ali velika industrija – sodobni hranilniki so modularni in prilagodljivi. To pomeni, da lahko kapaciteto sistema nadgrajujete glede na rast energetskih potreb vašega podjetja.

Najvišja kakovost in varnost – brez kompromisov

Geo Energy sodeluje izključno s premium partnerji, kot so Tesvolt, SMA ali Diotech. Njihovi sistemi: - dosegajo več kot 97 % učinkovitost, - omogočajo do 8000 ciklov oz. 30 let delovanja, - imajo TV certifikate in do 10 let garancije. Poleg tega so pri Geo Energy med prvimi razvili lasten EMS (sistem za upravljanje z energijo) GRID IQl, kar predstavlja "možgane" pametnega energetskega sistema – podjetju zagotavlja aktivno spremljanje in optimizacijo energijskih tokov v realnem času.

Sončna elektrarna FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Dokazani rezultati: uspešne zgodbe slovenskih podjetij

Slovenska podjetja, kot so Lestro Ledinek, Metalna IMPRO, Zlatorog Oprema, AJM, BS VAR, Delakorda in številna druga, so z rešitvami Geo Energy že: - dosegla energetsko samooskrbo, - zmanjšala konične obremenitve, - povečala operativno učinkovitost.

Miha Požauko, direktor Geo Energy FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Glas strokovnjaka

"V Sloveniji vedno več podjetij opaža prednosti sodobnih sistemov shranjevanja energije. Baterije niso več le za telefone ali avtomobile – postajajo srce energetske revolucije v podjetjih. Omogočajo shranjevanje lastne proizvodnje, zmanjšujejo stroške, povečujejo neodvisnost od omrežja in podpirajo trajnostni razvoj ter z rezanjem konic zmanjšujejo obremenitev prenosnega oziroma distribucijskega omrežja."

– Miha Požauko, generalni direktor Geo Energy

Ste pripravljeni na pameten energetski korak?

Če želite povečati energetsko neodvisnost, znižati stroške elektrike in stopiti na pot trajnostnega razvoja, je zdaj pravi trenutek. Rešitve so že tukaj – in v Geo Energy jih uresničimo skupaj z vami.

