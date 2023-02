Energetska revščina v Sloveniji se je lani povečala

Delež energetsko revnih gospodinjstev je bil lani največji med enočlanskimi gospodinjstvi (15,1 odstotka), ne glede na starost članov. Med gospodinjstvi z vzdrževanimi otroki je bil ta delež največji pri enostarševskih gospodinjstvih z vsaj enim vzdrževanim otrokom.

Najmanjši je bil med gospodinjstvi dveh odraslih z dvema vzdrževanima otrokoma (dva odstotka), med veččlanskimi (vsaj tričlanskimi) gospodinjstvi brez vzdrževanih otrok (2,2 odstotka) in med gospodinjstvi vsaj treh odraslih z vzdrževanimi otroki (2,6 odstotka).

K uvrstitvi gospodinjstva pod pragom tveganja revščine med energetsko revna gospodinjstva so v največjem deležu prispevale neustrezne bivanjske razmere, kot so težave s puščajočo streho, vlažnimi stenami, tlemi in temelji ali trhlimi okenskimi okvirji oziroma tlemi v stanovanju. Sledile so zamude s plačili stanovanjskih stroškov, v najmanjšem deležu pa je k energetski revščini gospodinjstev prispevala nezmožnost zagotavljanja primerno ogrevanega stanovanja.