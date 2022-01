Energetska vojna med ministrstvom, upravniki in dobavitelji plina se nadaljuje

Vsak dan prihajajo novi primeri vrtoglavih zneskov na položnicah za ogrevanje. S Ptuja denimo poročajo, da so se cene ponekod podvojile. Drugod prihajajo položnice za sto, dvesto, tristo evrov samo za ogrevanje. In ne le gospodinjstva, tudi manjša podjetja s petkrat višjimi položnicami. Nadaljuje pa se tudi energetska vojna med ministrstvom, upravniki, stanovalci in dobavitelji plina glede poslovnih in gospodinjskih odjemov. Ministrstvo s prstom kaže na upravnike. Upravniki pa udarjajo nazaj: "Ministrstvo očitno sploh ne razume vloge upravnika."

Po Domžalah, Jesenicah, Novem mestu, sedaj tudi ponekod na Ptuju, stanovalci z dvakrat višjimi položnicami za ogrevanje. Pristojno ministrstvo pa še vedno le podaja žogico naprej, tokrat upravnikom, češ da so kljub očitnim trendom dvigovanja cen plina čez leto zamudili pravi čas nakupa oziroma čakali na padec cen. Na drugi strani pa: ministrstvo očitno ne razume vloge upravnika. "Odvisno od tega je, kaj dobavitelji ponudijo, v zadnjem času se dogaja, da sploh ne ponudijo nič, sploh ne dobijo ponudbe. Tisti, ki pa nekaj ponudi, pa dela po principu vzemi ali pusti," pravi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami. "Se strinjam, da so ga nekateri kupili v nekem boljšem času za nekaj časa, a sami priznavajo, ko se pogovarjam z njimi, da je to čista sreča," še dodaja Udovič. In ostro nad ministrstvo: "Očitno gre še naprej za sprenevedanje, ker si ne želijo stvari urediti ali pa mogoče ne vedo, kako bi jih uredili," še pravi.

Res je, da so upravniki tisti, ki morajo poskrbeti za dobavo, a težava je v tem, da so zaupali javno objavljenim cenam dobaviteljev. Pravnik Rok Hudovornik pojasnjuje: "Poleg tega so nekateri dobavitelji javno obljubljali, da cen plina ne bodo podražili. In upravniki so v dobri veri zaupali javnim objavam in javno objavljenim cenam. Ko so pa želeli po teh cenah kupiti plin, jim ga pa dobavitelji niso želeli prodati."

Drago ogrevanje FOTO: Dreamstime