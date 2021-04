Energetska zbornica: Z izstopom iz premoga se bo povečala energetska odvisnost od uvoza

"Izstop iz premoga pomeni odpoved eni vrsti pridobivanju električne energije, kar bo v Sloveniji prineslo velik primanjkljaj v domači proizvodnji električne energije in posledično negativen vpliv na družbeno-ekonomski razvoj države. Vsaka država, vsako gospodarstvo in nenazadnje vsako gospodinjstvo potrebuje energijo, ki jo je treba od nekod vzeti – bodisi iz lastne proizvodnje bodisi iz uvoza," so po seji sporočili z energetske zbornice.

Upravni odbor je pozdravil razpravo o nacionalni strategiji in ocenil, da naj pravični prehod zajame več vidikov – tako usodo premogovnih regij kot usodo podjetij Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in Skupine Holding slovenske elektrarne.

Z zaprtjem Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj se bo energetska odvisnost od uvoza električne energije izrazito povečala, če ne bomo istočasno poskrbeli za nadomestitev z drugimi viri. Zato ocenjujejo, da je treba vzporedno z odločitvijo o izstopu iz premoga sprejeti tudi odločitve za gradnjo novih nizkoogljičnih proizvodnih enot za električno energijo Sloveniji.

Člani upravnega odbora energetske zbornice so tudi izpostavili, da prehod v nizkoogljično in podnebno nevtralno krožno gospodarstvo zahteva usklajeno delovanje številnih deležnikov iz vseh sektorjev in vseh ravni države in družbe, vključno tistih, ki so člani zbornice. "Želimo si usklajenega sprejemanja različnih strateških dokumentov, ki naj jih podpirajo programski dokumenti za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2021–2027," so navedli.

Dodali so, da slovensko gospodarstvo in energetika potrebujeta stabilni okvir delovanja. Ta je za energetski sektor nujen, če naj država preko energetskih družb dosega zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in cenovno sprejemljivo oskrbo z energijo.