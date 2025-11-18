Svetli način
Slovenija

Energetski prehod zdaj: Slovenija išče pravo pot med energijo, okoljem in prihodnostjo

Ljubljana, 18. 11. 2025 06.00

POP TV
Energetski prehod ni več le vprašanje prihodnosti, temveč odločitev sedanjosti. V času podnebnih sprememb, evropskih zavez k razogljičenju in naraščajoče geopolitične negotovosti Slovenija stopa v desetletje, v katerem bodo sprejete odločitve, ki bodo zaznamovale njeno gospodarsko in družbeno prihodnost. Da bi dobili odgovor, kakšna ta prihodnost bo, bo 11. decembra v ljubljanskem hotelu Plaza potekala poslovno-medijska konferenca Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj, ki jo organizira Platforma v medijskem in vsebinskem partnerstvu medijske hiše PRO PLUS.

Od proizvodnje do prihodnosti: kako bo videti slovenska energetika?

Dogodek bo potekal na dveh odrih. Na osrednjem odru bodo razprave usmerjene v strateška vprašanja o tem, kako uskladiti razvoj energetike z družbenimi pričakovanji in okoljskimi cilji, ter kako zagotoviti, da bo Slovenija v prihodnjem desetletju energetsko odporna in konkurenčna. 

Konferenca se bo pričela s panelom "Energetski rentgen: energetika danes in jutri", ki ga bo vodil novinar 24UR Marko Gregorc. Panel bo ponudil pregled trenutnega stanja slovenskega energetskega sistema, trendov v EU in izzivov pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe. Sledila bo razprava "Bitka za prostor: iskanje energetskega kompromisa za skupno prihodnost", v katerem bo novinar 24UR Miha Drozg z gosti soočil poglede različnih javnosti in skupin na problem umeščanja objektov v prostor ter zaupanja med njimi, kar predstavlja enega ključnih izzivov energetskega prehoda. To je izziv, ki presega tehnične, finančne in politične razsežnosti ter zadeva družbeno sprejemljivost projektov.

Tretji panel, ki ga bo vodil voditelj oddaje Svet na Kanalu A Adi Omerović, bo naslovil vprašanje konkurenčnosti gospodarstva v času energetske tranzicije. Pod naslovom "Kilovati za konkurenčnost: energija kot gorivo gospodarstva" bodo predstavniki podjetij spregovorili o tem, kako lahko energetska učinkovitost in inovacije postanejo prednost slovenskega gospodarstva. Razprava se bo nadaljevala s panelom "Kako postaviti energijo v prostor: lekcije dobrih praks", ki ga bo povezovala voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar, in bo predstavil uspešne primere projektov, kjer so skupnosti, investitorji in okolje našli skupen jezik.

Vrhunec konference bo sklepni panel "Slovenija na energetskem razpotju: kako bomo oblikovali energetsko prihodnost?", kjer bodo v pogovoru z voditeljem 24UR Zvečer Urošem Slakom sodelovali najvidnejši predstavniki slovenskega energetskega prostora.

Na vzporednem odru bodo potekale razprave o prihodnosti energetike skozi prizmo tehnologije, inovacij in financiranja. V središču pozornosti bodo teme, kot so vloga umetne inteligence v upravljanju omrežij, hranilniki energije nove generacije, pametna mesta ter financiranje zelenih naložb.

Medijska moč Platforme

Konferenca bo podprta z medijsko kampanjo, ki bo presegala okvire enodnevnega dogodka. Na POP TV in 24ur.com se bodo prek prispevkov, reportaž in podkastov, razkrivali energetski izzive in priložnosti Slovenije – od umeščanja v prostor in digitalizacije omrežij do evropskih naložbenih mehanizmov. O dogodku se bo poročalo v oddaji 24UR, na 24ur.com ter na družbenih omrežjih Platforme, kar bo omogočilo širok doseg in dolgoročno prisotnost teme v javnem prostoru.

Konferenca Od besed k dejanjem: energetski prehod zdaj je del širše zgodbe Platforme, ki bo v prihodnosti odpirala še druga ključna področja – od zdravstva do gospodarstva in tehnologije. Cilj projekta je ustvariti stalno, odprto in strokovno zasnovano okolje, v katerem bodo odločevalci, podjetja in javnost skupaj oblikovali rešitve za prihodnost.

Prijave na konferenco so že odprte na spletni strani www.platforma.si, kjer je objavljen celoten program konference. Energetski prehod ni vprašanje prihodnosti. Je vprašanje odločitev. Danes.

