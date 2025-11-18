Energetski prehod zdaj: Slovenija išče pravo pot med energijo, okoljem in prihodnostjo

Dogodek bo potekal na dveh odrih. Na osrednjem odru bodo razprave usmerjene v strateška vprašanja o tem, kako uskladiti razvoj energetike z družbenimi pričakovanji in okoljskimi cilji, ter kako zagotoviti, da bo Slovenija v prihodnjem desetletju energetsko odporna in konkurenčna.

Konferenca se bo pričela s panelom "Energetski rentgen: energetika danes in jutri", ki ga bo vodil novinar 24UR Marko Gregorc. Panel bo ponudil pregled trenutnega stanja slovenskega energetskega sistema, trendov v EU in izzivov pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe. Sledila bo razprava "Bitka za prostor: iskanje energetskega kompromisa za skupno prihodnost", v katerem bo novinar 24UR Miha Drozg z gosti soočil poglede različnih javnosti in skupin na problem umeščanja objektov v prostor ter zaupanja med njimi, kar predstavlja enega ključnih izzivov energetskega prehoda. To je izziv, ki presega tehnične, finančne in politične razsežnosti ter zadeva družbeno sprejemljivost projektov.

Tretji panel, ki ga bo vodil voditelj oddaje Svet na Kanalu A Adi Omerović, bo naslovil vprašanje konkurenčnosti gospodarstva v času energetske tranzicije. Pod naslovom "Kilovati za konkurenčnost: energija kot gorivo gospodarstva" bodo predstavniki podjetij spregovorili o tem, kako lahko energetska učinkovitost in inovacije postanejo prednost slovenskega gospodarstva. Razprava se bo nadaljevala s panelom "Kako postaviti energijo v prostor: lekcije dobrih praks", ki ga bo povezovala voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar, in bo predstavil uspešne primere projektov, kjer so skupnosti, investitorji in okolje našli skupen jezik.

Vrhunec konference bo sklepni panel "Slovenija na energetskem razpotju: kako bomo oblikovali energetsko prihodnost?", kjer bodo v pogovoru z voditeljem 24UR Zvečer Urošem Slakom sodelovali najvidnejši predstavniki slovenskega energetskega prostora.

Na vzporednem odru bodo potekale razprave o prihodnosti energetike skozi prizmo tehnologije, inovacij in financiranja. V središču pozornosti bodo teme, kot so vloga umetne inteligence v upravljanju omrežij, hranilniki energije nove generacije, pametna mesta ter financiranje zelenih naložb.