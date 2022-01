Energetski vavčer: več kot 100.000 najbolj ogroženih naj bi dobilo 140 evrov

Po naših neuradnih informacijah je predvideno tudi nižanje nekaterih prispevkov, ki so na položnicah za električno energijo, torej tistih, na katere lahko vpliva ministrstvo. Katerih natančneje, še ni znano. Položnice za električno energijo naj bi bile tako nižje za približno 14 evrov in to naj bi, po naših informacijah, veljalo za vse Slovence.

Kot smo že poročali, naj bi se vavčerji financirali iz skladov, v katerih se sredstva zbirajo namensko. Že zdaj pa lahko vsi, ki se znajdejo v materialni stiski, zaprosijo za izredno denarno pomoč zaradi nastalih izrednih stroškov, ki so na primer tudi posledica povišanja cen energentov.

Strokovnjaki so že ob začetku kurilne sezone napovedali, da se bo ogrevanje to zimo občutno podražilo, kar se je tudi zgodilo. Minister Vrtovec je že novembra napovedal, da bomo po priporočilih Evropske komisije tudi v Sloveniji uvedli ukrep energetskega bona. EK je priporočila izdala že oktobra, opozicija pa je vladi decembra očitala, da ni storila še ničesar. V začetku letošnjega leta pa je Vrtovec sporočil, da je pravna podlaga za energetski vavčer, ki bi služil kot pomoč gospodinjstvom ob rastočih cenah energije in toplote, je pripravljena. Toda kratko so vmes potegnili uporabniki, ki so od prvih obljub do realizcije morali plačevati drage položnice, nekateri so se zaradi tega znašli tudi na robu preživetja ali celo najbolj hladne dni preživeli v mrzlem stanovanju.