Kaj nam prinašajo novi ukrepi za omilitev energetske krize?

Kot je v soboto po seji vlade povedal premier Janez Janša, je vlada sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, v katerih je predlagala tako simetrične ukrepe, ki naslavljajo vse, kot asimetrične, s katerimi želi omiliti energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah.

S t. i. energetskim solidarnostnim dodatkom v višini 150 evrov vlada po Janševih besedah naslavlja več kot pol milijona tistih, ki jih je po ocenah energetska draginja posebej prizadela. Prejelo ga bo približno 67.000 prejemnikov varstvenega dodatka, poleg njih pa tudi upokojenci z do 1000 evrov pokojnine, invalidi, velike družine in še nekatere druge ranljivejše kategorije.

Upravičencem solidarnostni dodatek pripada le enkrat. Tisti, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov, je zapisano v sporočilu za javnost po seji vlade.

Enkraten solidarnostni dodatek se bo izplačal najkasneje do 15. aprila. Država bo za ta ukrep skupaj namenila 106 milijonov evrov, sredstva za izplačilo pa bo črpala iz podnebnega sklada.