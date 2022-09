Energetsko dobičkarstvo: Ali podjetja zadržujejo lesne pelete?

Z ekipo smo našli skladišče lesnih peletov podjetja ComEco v Sežani, kjer so nam potrdili, da sta jih v ponedeljek obiskali dve tržni inšpektorici. Preverjali sta, ali se tam, v neposredni bližini italijanske meje, res že dalj časa skladišči lesne pelete. V obiskanem skladišču je trenutno okoli 400 ton peletov, ki so namenjeni v Italijo.

Inšpektorici sta pregledali dokumentacijo v pisarni in si ogledali skladišče. Da so navodilo o nadzoru izdali inšpektorjem z ministrstva, pa je potrdil gospodarski minister Matjaž Han. Vlada želi preveriti namige, da distributerji izkoriščajo energetsko krizo za zaslužek. Zakaj? "Ker nekateri čakajo, da bo še bolj mrzlo in bodo cene višje," se je odzval Han.