Slovenija

Energetsko intenzivnim podjetjem državna pomoč za elektriko

Ljubljana, 18. 02. 2026 06.50 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Energetika

Začel je veljati zakon za pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, po katerem bodo ta podjetja lahko dobila državno pomoč za znižanje stroškov za električno energijo. Zakon se bo začel uporabljati po pridobitvi pozitivne odločbe Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči z notranjim trgom EU. Veljal bo do sredine leta 2029.

"Gre za ciljno usmerjen, začasen in pogojen državni ukrep, namenjen delu slovenskega gospodarstva, ki je zaradi objektivno previsokih cen električne energije in tudi hude izpostavljenosti mednarodni konkurenci v zadnjih letih pod močnimi pritiski," je ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju konkurenčnosti in razogljičenja elektrointenzivnih podjetij v DZ konec januarja dejal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer.

Energetika
Energetika
FOTO: Shutterstock

Subvencije so predvidene za leta 2026, 2027 in 2028. Do pomoči bodo upravičena podjetja, pri katerih delež stroškov za električno energijo, vključno z dajatvami, presega pet odstotkov njihove dodane vrednosti, letno porabijo vsaj 15 gigavatnih ur električne energije in za električno energijo, brez dajatev, plačujejo vsaj 50 evrov na megavatno uro.

Subvencijo bodo lahko dobila za največ polovico porabljene električne energije, spodbuda na enoto porabljene energije pa ne bo smela presegati polovice referenčne tržne cene pasovne električne energije za posamezno leto.

Prejemniki pomoči bodo morali vsaj polovico prejetega zneska spodbud investirati med drugim v naprave za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, baterijske hranilnike, ukrepe za povečanje prožnosti pri odjemu električne energije, energetsko učinkovitost, proizvodnjo obnovljivega ali nizkoogljičnega vodika ali drugih zelenih goriv v elektrifikacijo, s katerimi se bo zmanjšala poraba fosilnih energentov.

Višino spodbude in obseg razpoložljivih sredstev bo za posamezno leto določila vlada. Po ocenah bo potrebnih okoli 30 milijonov evrov letno, sredstva pa bosta zagotavljala oba državna stebra proizvodnje električne energije, Holding Slovenske elektrarne in Gen energija.

