Energijska zapestnica, ki spremeni vašo vibracijo in prinaša blagoslove na Vaši poti

Vzhodni poslovneži so se tisoče let zanašali na dobro energijo krilatega leva Pi Xiu, da bi jim pomagal privabiti poslovni uspeh in blaginjo. Zato boste pri uspešnih bankirjih, finančnikih, direktorjih velikih podjetij in drugih podjetnikih pogosto videli figuro Pi Xiu, v pisarni ali doma.

Kako v svoje življenje pritegniti obilje in blaginjo Če želite s pomočjo dobre energije izkoristiti ves potencial starodavnega verovanja, nosite nakit, kot je zapestnica Aureas. Izdelana je po najbolj cenjeni metodi, kjer se združita simbol krilatega leva PiXiu in energija črnega obsidiana. Priporočljivo je, da je med nošenjem zapestnice figura obrnjena navzven, tako da PiXiu privlači dobro energijo iz vseh smeri. S tem je mišljen del, kjer je palec mišljen kot notranjost in mezinec kot zunanjost. Tisti, ki želijo pritegniti denar, jo nosijo na levem zapestju, na desnem pa tisti, ki želijo obdržati denar in preprečiti izgube. Priporočljivo je tudi, da je ob prvem nošenju ne smete hitro sneti z roke. Nosite jo dlje časa. Tisti, ki imajo ta simbol s seboj, se ga pogosto dotaknejo, nikoli pa se namerno ne dotaknejo njegovih oči ali ust.

icon-expand

Podpora tistemu, ki jo nosi, še posebej v težkih časih Poleg figurice v obliki mitskega krilatega leva je zapestnica Aureas ljubljena tudi po obsidianskih kroglicah. Črno-zlata kombinacija resnično naredi privlačen kos nakita, ki ga izberejo moški in ženske. Črni obsidian kamen ustvarjalnosti in samokontrole. Verjame se, da njegova energija zagotavlja podporo pri ohranjanju nadzora nad lastno usodo. Ljudje nosijo Aureas, ker verjamejo, da daje moč v težkih situacijah, še posebej ob izgubi upanja in tal pod nogami. Velja, da harmonično združuje fizično in duhovno energijo. Pomaga razumeti lastno življenje in ga usmeriti v pravo smer. Njegova črna barva pomeni močno energijo Zemlje. Kako shraniti zapestnico Aureas Strokovnjaki vam bodo povedali, da če z amuletom pritegnete srečo in dobro energijo, ga ne dajajte ali podarite nikomur. Vaše zapestnice Aureas se lahko dotaknete samo vi in nihče drug. Čeprav je ne bi smeli deliti, lahko takšno zapestnico vsekakor podarite, samo naj ne bo tista, ki jo nosite sami. Glede na vse našteto je idealno darilo za vse tiste, ki odpirajo podjetje, zaključujejo šolanje ali fakulteto ali želijo letos doseči kakšen poseben uspeh. Prav tako je ne izpostavljajte kemikalijam in jo med kopanjem ali, ko greste pod vodo snemite. Lahko jo kombinirate z drugim nakitom, vendar ne pretiravajte s količino nakita, ki ga nosite na roki z zapestnico Aureas. Ko zapestnice ne nosite, jo shranite v škatlo za nakit ali kakšen predal, kjer hranite samo svoje osebne stvari. Ne puščajte je na odprti polici ali mizi kjer jo lahko vsak vzame.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Flamingoshop poiščite zapestnico Aureas in pridobite neverjetne popuste! Za popolno zvestobo svojim strankam Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in vrnili vam bodo denar. OPOMBA: Popust na to zapestnico je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do razprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se topijo z veliko hitrostjo, le še nekaj kosov zapestnice Aureas.

icon-expand