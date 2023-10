Energijske pijače škodljive, hkrati dostopne v zdravstvenih ustanovah

"Pijem jih pred šolo, ker vsak dan vstajati ob 6. zjutraj te zmatra," skoraj 18-letni Nejc odgovori na vprašanje, ali pije energijske pijače. "Tudi na koncu šolskega leta, ko je treba nadoknaditi, če nisem vsega sproti naredil."

Energijske pijače, mešanica sestavin v previsokih odmerkih, mladoletnikom in otrokom lahko povzročijo številke težave, opozarja Urška Blaznik z Inštituta za javno zdravje: "Učinke kofeina na srčno mišico poznamo. Je blagi diuretik, kar pomeni, da ni stvar, s katero potešimo žejo, ampak kvečjemu dehidriramo. Porušeni so vzorci spanja, ti pa vodijo v druge kronične bolezni kasneje v življenju."

V pollitrski pločevinki pa je v povprečju tudi 55 gramov sladkorja. "Ti nenadni dvigi sladkorja, ki jih povzročijo predvsem sladke pijače, povzročijo neravnovesja v inzulinu. Prihaja do tveganj za razvoj diabetesa tipa 2, metabolnega sindroma in vrste drugih povezanih bolezni," pa opozarja Igor Pravt z Inštituta za nutricionistiko.

V energijskih pijačah je pogosto tudi tavrin, ki deluje na prebavo in centralni živčni sistem. Z vsebino eno pločevinke ga v telo vnesemo več, kot ga organizem potrebuje. Vsebujejo pa lahko tudi gvarano, to je rastlina, ki vsebuje več kofeina, kot ga ima denimo ima kava, ter barvila in arome.

Dostopne v zdravstvenih ustanovah

Litva je kot prva država na svetu leta 2014 prepovedala prodajo energijskih pijač mlajšim od 18 let – sledila ji je Latvija. Po smrti 13-letnika o tem razmišljajo tudi na Hrvaškem, pobude za omejitev prodaje so že bile v Veliki Britaniji, na Švedskem in Norveškem. Pri nas, kot pojasnjujejo na Ministrstvu za zdravje, zbirajo podatke, s katerimi bi lahko dokazali, da so energijske pijače problem javnega zdravja, čeprav so bili ravno prejšnji teden objavljeni novi rezultati, ki kažejo, da jih pije skoraj polovica vseh mladostnikov.

Kar vzbuja posebno skrb, pa je dejstvo, da so energijske pijače dostopne tudi v avtomatih v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Čeprav zdravstvena stroka opozarja na njihovo škodljivost, jih odsvetuje ter učitelje, starše in trenerje ozavešča, naj jih otrokom ne ponujajo.

Prodaja energijskih pijač zrasla za več kot polovico

V zadnjih 13 letih, odkar so na Inštitutu za nutricionistiko začeli slediti trendom prodaje pijač, je sokovom, ledenim čajem, gaziranim pijačam in vodam z okusom prodaja padla, nekaterim skupinam tudi za polovico. Prodaja stalno raste le navadni vodi in energijskim pijačam.

"Ocenjujemo, da ravno na račun prodaje mladim, tistim, ki energijske pijače uživajo, da lažje ostanejo budni, morda jih kombinirajo tudi z drugimi pijačami, denimo z alkoholnimi," pravi Pravst in doda, da je to še je posebej nevarno, saj kofein zabriše delovanje alkohola, posledice delovanja alkohola pa ostanejo.

V rubriki 24UR Inšpektor smo vzorce treh naključno izbranih energijskih pijač odnesli na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter preverili, kaj vse vsebujejo in v kakšnih količinah.