Energijske pijače zasvajajo mladostnike

Predstavljajte si, da naenkrat zaužijete kar 11 vrečk oziroma 55 gramov sladkorja. Toliko ga lahko vsebuje že ena sama, pol litra velika pločevinka energijske pijače. Poleg sladkorja so med sestavinami še kofein, sladila, barvila in arome. Tudi različice brez sladkorja zato niso brez tveganj. "Vse te pijače so umetno proizvedene. Skoraj vsaka pijača ima 'brezsladkorno' različico, ki vsebuje umetna sladila," trdi Urška Blaznik z NIJZ.
Tesnoba, težave s srcem in anksioznost
Toda kaj se zgodi, ko najstnik vsak dan popije energijsko pijačo? "Že ena pločevinka deluje kot kava, kratkoročni učinki pa so pospešen srčni utrip, močnejše bitje srca, občutek nemira, tesnobe in tresenja. Prav tako ne čutimo potrebe po spanju," našteva pediater Denis Baš. Pojasnjuje tudi, da sam velikokrat obravnava mladostnike, ki imajo zaradi teh pijač težave s srčnim ritmom in posledično doživljajo anksioznost in panične napade. "Predvsem nas lahko skrbi to, da se telo navadi na to in zahteva vedno več, saj se razvije toleranca in za enak učinek potrebuje večjo količino," še opozarja Baš.
Raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (2023, HBSC) je pokazala, da energijske pijače pije več kot tretjina slovenskih mladostnikov (40,9 %). Uživa jih že vsak peti 11-letnik (19,5 %) in vsak drugi 15-letnik (52,7 %). Delež je višji med fanti (46,7 %) kot dekleti (35,2 %) ter narašča s starostjo.
Prav mladostniki so ciljna publika oglaševalcev. Privabljajo jih z barvnimi in privlačnimi embalažami ter mladim dajejo vtis, da gre za osvežilne športne pijače. "To so marketinške poteze, ki pravijo, da za energijo in da boš bolj uspešen, potrebuješ te pijače," pravi pediater. Blaznikova pa dodaja: "Formula pijač je zelo premišljena. Napitki so tudi segmentirani tako, da nagovarjajo široko občinstvo, od športnikov pa do igralcev elektronskih igric."
Starostna omejitev?
Nekatere evropske države so se že odločile za strožje ukrepe. Litva in Latvija sta kot prvi v Evropski uniji prepovedali prodajo energijskih pijač mladoletnim. Podobnim omejitvam sta se pridružili tudi Hrvaška in Poljska. Ali bi morala tudi naša država prodajo energijskih pijač mladoletnim omejiti? Pediater meni, da starostna omejitev ne bi bila učinkovita in da je pomembnejše ozaveščanje.
Blaznikova pa opozarja: "Energijske pijače so preveč dostopne, so v bližini šol in takoj na voljo v trgovinah. Pogosto jih najdete na policah v ospredju trgovine, zraven denimo sendvičev, kar povsem normalizira njihovo uživanje. Ta industrija več ne opozarja nase, ampak želi biti del našega življenja, kot da so to navadne aromatizirane brezalkoholne pijače."
Kako pa pravilno pristopiti do mladih in se pogovoriti o tem? "Najprej se je treba vprašati, zakaj si mladostnik želi poseči po tem. Je to radovednost, želja po vrstniški sprejetosti, stiska ali pa to, da nima koncentracije." Šele potem lahko naredimo korak naprej in se pogovorimo, še meni sogovornik.
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