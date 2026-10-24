Energijske pijače zasvajajo mladostnike

Predstavljajte si, da naenkrat zaužijete kar 11 vrečk oziroma 55 gramov sladkorja. Toliko ga lahko vsebuje že ena sama, pol litra velika pločevinka energijske pijače. Poleg sladkorja so med sestavinami še kofein, sladila, barvila in arome. Tudi različice brez sladkorja zato niso brez tveganj. "Vse te pijače so umetno proizvedene. Skoraj vsaka pijača ima 'brezsladkorno' različico, ki vsebuje umetna sladila," trdi Urška Blaznik z NIJZ.

Sogovornika se strinjata: v energijskih pijačah ni niti ene sestavine, ki bi bila koristna za mladostnika. FOTO: Svet na Kanalu A

Tesnoba, težave s srcem in anksioznost

Daljšemu pogovoru iz Sveta na Kanalu A z otroškim zdravnikom in strokovnjakinjo za varnost živil lahko prisluhnete v videu na vrhu članka.

Toda kaj se zgodi, ko najstnik vsak dan popije energijsko pijačo? "Že ena pločevinka deluje kot kava, kratkoročni učinki pa so pospešen srčni utrip, močnejše bitje srca, občutek nemira, tesnobe in tresenja. Prav tako ne čutimo potrebe po spanju," našteva pediater Denis Baš. Pojasnjuje tudi, da sam velikokrat obravnava mladostnike, ki imajo zaradi teh pijač težave s srčnim ritmom in posledično doživljajo anksioznost in panične napade. "Predvsem nas lahko skrbi to, da se telo navadi na to in zahteva vedno več, saj se razvije toleranca in za enak učinek potrebuje večjo količino," še opozarja Baš.

Pediater Denis Baš pogosto obravnava mladostnike s težavami zaradi pitja energijskih pijač. FOTO: Svet na Kanalu A

Raziskava Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju (2023, HBSC) je pokazala, da energijske pijače pije več kot tretjina slovenskih mladostnikov (40,9 %). Uživa jih že vsak peti 11-letnik (19,5 %) in vsak drugi 15-letnik (52,7 %). Delež je višji med fanti (46,7 %) kot dekleti (35,2 %) ter narašča s starostjo. Prav mladostniki so ciljna publika oglaševalcev. Privabljajo jih z barvnimi in privlačnimi embalažami ter mladim dajejo vtis, da gre za osvežilne športne pijače. "To so marketinške poteze, ki pravijo, da za energijo in da boš bolj uspešen, potrebuješ te pijače," pravi pediater. Blaznikova pa dodaja: "Formula pijač je zelo premišljena. Napitki so tudi segmentirani tako, da nagovarjajo široko občinstvo, od športnikov pa do igralcev elektronskih igric."

Starostna omejitev?

Nekatere evropske države so se že odločile za strožje ukrepe. Litva in Latvija sta kot prvi v Evropski uniji prepovedali prodajo energijskih pijač mladoletnim. Podobnim omejitvam sta se pridružili tudi Hrvaška in Poljska. Ali bi morala tudi naša država prodajo energijskih pijač mladoletnim omejiti? Pediater meni, da starostna omejitev ne bi bila učinkovita in da je pomembnejše ozaveščanje.

Doktorica biomedicine Urška Blaznik se zavzema za omejitvene ukrepe: "Energijske pijače so v trgovinah v bližini šol postavljene zraven sendvičev, kar povsem normalizira njihovo uživanje." FOTO: Svet na Kanalu A