Eni izmed prvih prebivalcev Izole so bili tudi gusarji

Izola je bila naseljena že v bronasti in železni dobi. Histri so bili med prvimi njenimi prebivalci. Bili so poljedelci, ribiči in gusarji. Po prvi svetovni vojni je bila Istra in s tem tudi Izola dodeljena Italiji, po drugi pa se je velika večina italijanskega prebivalstva izselila. V Izolo so se takrat začeli priseljevati iz sosednjih vasi in iz notranjosti Slovenije.

Izola je prvič omenjena v virih iz leta 932, in sicer kot Insula v beneški listini Liber Albus. 23. 10. 1380 je pred Izolo priplulo genovsko ladjevje. Legenda pripoveduje, da so se nemočni meščani zatekli k molitvi v župnijsko cerkev. Takrat jih je rešil sv. Maver. Bel golob je s cerkve poletel nad genovsko ladjevje, ki ni videlo obale zaradi čudežnega meglenega oblaka, s katerim je sv. Maver pokril Izolo. Genovežani so sledili golobu vedoč, da golobi ne letijo daleč od obale. Golob jih je odpeljal daleč na odprto morje in se vrnil na cerkev. Iz kljuna je izpustil oljčno vejico v znak miru in varnosti. Za občinski grb so izbrali goloba z oljčno vejico v kljunu na modri podlagi. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke DEMOGRAFIJA Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke DRUŽBA Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke