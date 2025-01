Eni na Havajih, drugi v Kolumbiji: kako so Slovenci praznovali v tujini?

Številni Slovenci s novo leto pričakali v tujini. Nekateri na počitnicah, spet drugi tam, kjer so si ustvarili drugi dom. Ob 11. uri dopoldne po našem času so v leto 2025 vstopili na Havajih, kjer študira in trenira košarko Mojstrančan Maj Dušanić. Poklicali smo ga le nekaj minut po tem, ko je odbilo polnoč in ko so tamkajšnje nebo še vedno razsvetljevali ognjemeti. Prav posebni pa so tudi novoletni običaji v Kolumbiji, kjer že nekaj let živi Karin Dodič.